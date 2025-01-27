陸DeepSeek爆紅　團隊「天才少女」被千萬年薪挖走！

▲羅福莉有「AI天才少女」的外號。（圖／翻攝極目新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸AI新創公司DeepSeek推出的新模型DeepSeek-V3及DeepSick-R1近期受到大量討論，甚至傳出已引起矽谷的緊張。隨著DeepSeek爆紅，其團隊前成員，去年被小米創辦人雷軍以千萬年薪挖角，擁有「AI天才少女」外號的羅福莉也再次受到關注。

根據《極目新聞》報導，羅福莉來自四川，是一名95後，大學就讀北京師範大學計算機專業，碩士畢業於北京大學計算語言學專業。2019年還在北大讀碩士期間，便於人工智能領域頂級國際會議ACL上發表8篇論文（其中2篇一作），一戰成名，被封為「AI天才少女」。

畢業之後，羅福莉透過阿里星項目進入阿里達摩院，報導提到，這屬於阿里巴巴集團校招的最高級別，類似於華為的「天才少年」計劃。在阿里達摩院期間，羅福莉負責AliceMind開源項目，主導開發了多語言預訓練模型VECO。

對於「AI天才少女」的外號，羅福莉曾在受訪時強調，自己並不希望被神化、娛樂化，「爆紅之後突然之間千奇百怪的機會都來了，有找我出書的、有找我錄公開課的，甚至有經紀公司找來的。」

2022年，羅福莉離開了阿里達摩院，轉行跳槽知名私募公司「幻方量化」，從事深度學習相關策略建模和算法研究。幻方量化是一家專注於量化投資的公司，2015年成立，迅速成長為百億規模的私募基金。

▼DeepSeek爆紅，傳出引起矽谷緊張。



後來，羅福莉又跳槽到DeepSeek擔任深度學習研究員，參與研發MoE大模型DeepSeek-V2。DeepSeek由幻方量化孵化，成立於2023年4月，是一家創新型科技公司，專注於開發先進的大語言模型（LLM）和相關技術。

羅福莉也曾評價DeepSeek團隊，「每一個人都非常優秀，創辦人也是我堅信的國內最適合技術驅動型創業的。」

而對於DeepSeek-V2，羅福莉表示，「單論DeepSeek-V2模型的中文水平，是真實處在國內外閉源模型的第一梯隊。」「外加1元/百萬輸入Tokens的價格，只有GPT4價格的1/100，性價比之王。」

不過，羅福莉目前已經不在DeepSeek團隊，據陸媒報導，小米創辦人雷軍去年以千萬年薪（人民幣）招攬了羅福莉，讓她來領導小米的AI大模型團隊。