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回收酒甕爆衝突　鶯歌父子辱罵跳上車攻擊！清潔隊員提告3罪

▲▼網紅目睹民眾與回收車的清潔隊員發生衝突，甚至跳上車作勢攻擊。（圖／翻攝臉書／Vito=我是維特）

▲民眾與回收車的清潔隊員發生衝突。（圖／翻攝臉書／Vito=我是維特）

記者陳以昇／新北報導

新北市鶯歌區發生一起垃圾收運衝突，一名男子持未包覆好的酒甕要回收，清潔隊員請他用袋裝貨打包好，以防止清運途中破裂造成危險，男子認為隊員態度不佳雙方起口角，男子的兒子為了幫出頭，朝隊員辱罵並跳上車理論並有肢體衝突，造成清潔隊員右小腿擦挫傷，事後對父子2人提告恐嚇、公然污辱及妨害公務等罪。

據悉，25日晚間7時許，清潔隊員36歲劉男與65歲李女在鶯歌區鶯桃路巷內進行回收物清運，62歲郭男拿了一個未包覆好的酒甕要回收，隊員劉男要求他裝袋以避免不慎破裂造成危險，郭男認為他態度不佳，雙方起口角衝突，親友鄰居紛紛在旁勸架。

未料，郭男38歲的兒子替父出氣，朝劉男辱罵並衝上車理論並發生肢體衝突，造成劉男右小腿擦挫傷，事後清潔隊員對郭姓父子提告恐嚇、公然污辱及妨害公務等罪。

新北市環保局長程大維表示，春節前後收運量大增，向來都是清潔隊員沈重的負擔，近期也因為玻璃類資收物未妥善包覆，頻頻造成同仁受傷事故，請民眾務必遵守規定，做好分類，易碎物品應妥善包覆以免造成傷害，若是大型傢俱及物件，則採預約收運，才能讓循線收運順暢，大家都能乾淨過好年。

▼民眾與回收車的清潔隊員發生衝突，甚至跳上車作勢攻擊。（圖／翻攝臉書／Vito=我是維特）

▲▼網紅目睹民眾與回收車的清潔隊員發生衝突，甚至跳上車作勢攻擊。（圖／翻攝臉書／Vito=我是維特）

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