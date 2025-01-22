大衛雕像震碎「2壯漢搬不動1隻手」居民崩潰　白玉石只能鋪路

記者唐詠絮／彰化報導

嘉義21日凌晨發生規模6.4大地震，彰化某社區內一尊全球僅有2座的白玉雕刻成的大衛雕像應聲震倒，令彰化人十分不捨，由於雕像碎裂重量太重，居民無法自行清運，社區希望相關單位能協助處理。聽到居民的心聲，清潔隊建議，大衛雕像屬於營建廢棄物，要復原有難度，建議管委會可以委託營建公司，動用機器打碎收集後，做為基地填埋或填補坑洞。

住戶表示，這尊大衛雕像，30多年前是彰化地標，全世界僅有2尊，是用整塊義大利白玉石頭雕刻而成，曾經有人出高價800萬元購買，921強震及這幾十年來的大大小小地震，都屹立不搖，沒想到，竟在21日凌晨的嘉義地震中，突然倒塌斷裂，讓居民相當不捨，希望縣府能協助幫忙處理。

▲大衛雕像遭地震震倒全身支離破碎。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲大衛雕像遭地震震倒全身支離破碎僅剩雙腳掌。

社區人員今天（22日）上午表示，碎石要如何處理，須等管委會開會討論。而居民表示：「被震碎的雕像，光是一個手臂，兩個壯漢都抬不起來，要清運真的有困難。」

彰化市清潔隊指出，目測該座雕像的碎塊，要復原確實有難度，另外清潔隊的職責是清運一般垃圾廢棄物，載到焚化爐焚燒，大衛雕像的材料是白玉石，屬於營建廢棄物之一，不僅無法資源回收，也無法焚燒，若居民不想保留碎石，建議管委會可委託營建公司代為處理，屆時恐須動用機器打碎，未來可以用作建築物基地填埋之用。

▲大衛雕像遭地震震倒全身支離破碎。