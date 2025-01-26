錯丟1物「垃圾車會爆炸」　清潔人員身上著火：後面整個捲起來

記者曾筠淇／綜合報導

有些人過年煮火鍋，會用到卡式瓦斯罐，但瓦斯罐使用過後，千萬不能丟進垃圾車！粉專「新北i環保」近日貼出一則短影片，從畫面可見，正因為有民眾將瓦斯罐丟入垃圾車，因此導致爆炸。此外，粉專也整理出不可以丟進垃圾車的東西，提醒民眾多加注意。

新北市政府環境保護局粉專「新北i環保」日前貼出一段影片，有民眾因為將瓦斯罐丟進垃圾車，進而引起爆炸。當時在現場的人員透露，雖然他一看到火光，就馬上跳下車，但因為他剛好背對，「所以我的後面，後面這邊是就是整個捲起來」，之後司機把爆炸的東西清出來，才發現是5、6罐全新的瓦斯罐。

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▲有民眾將全新的瓦斯罐丟進垃圾車內。（圖／翻攝自Facebook／新北i環保，下同）

該人員說，丟垃圾是很簡單的事情，但如果內容物會造成大家危險，「就真的是很可怕的一件事情。」影片最後也提醒民眾，「以下物品請分開交付給回收車」，包含廢乾淨塑膠袋、廢乾電池、廢鉛蓄電池、廢玻璃蟲器、廢照明光源、包裝用發泡塑膠（保麗龍）、易燃物（卡式瓦斯罐、打火機、點菸器等）。

粉專也在留言處貼出一張圖，高壓鋼瓶、滅火器、碳粉匣應該優先交由販賣業者逆向回收；高壓噴霧瓶罐應排空後交付資源回收車；殘留腐蝕性液體瓶罐（如洗廁劑）應排空後交付資源回收車；行動電源應直接交付資源回收車；碎玻璃及水銀溫度計須以報紙、箱子等方式妥適包裝，再交付資源回收車；大量粉狀物達一定濃度再碰上靜電、火源、高溫可能會引起塵爆，應混水後當廚餘回收；金紙、香灰餘燼及炮竹等，則待餘燼全滅並混水後再交付垃圾車。

粉專也強調，「垃圾回收規定以各縣市規定為主唷」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這位民眾太誇張了！看了火氣直接冒上來」、「我們這邊垃圾車燒起來很多次，後來發現是某手機維修店人員把廢電池整袋、整袋丟進垃圾車，抓到後該人員辯稱不知道電池會燒起來」、「要害人也不是這樣，是不是也要發防火衣給我們辛苦的清潔人員呢」。

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