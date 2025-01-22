彰化2業者塞紅包「感謝付出」...清潔隊呈報政風　涉賄下場曝

▲彰化2業者包紅包給溪湖清潔隊，繳罰金判緩刑。（圖／翻攝自溪湖清潔隊）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化有2名業者看到清潔隊辛苦的清運垃圾，送了2個紅包共3200元，感謝他們的付出，但隊員們謹守「收垃圾不收紅包」的原則，將此事呈報，檢方將2業者依涉貪起訴。日前地院審結，依犯交付賄賂罪各處2月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，並應支付公庫2萬元。褫奪公權1年。

案發在2年前，楊、蔡2業者看到溪湖清潔隊員平日收垃圾相當辛苦，分別包了2000元、1200元紅包送給隊部，清潔隊得知後將此事呈報政風室，並全員簽署公務員廉政倫理聲明書，拒絕飲宴應酬、饋贈及請託關說。

▲溪湖清潔隊全員簽署公務員廉政倫理聲明書。（圖／翻攝自溪湖清潔隊）

當時清潔隊表示，發現有不少熱情民眾會致贈清潔隊員開工紅包或是其他物品，清潔隊為民眾載運家庭垃圾、傢俱都是應有職責，更是他們的使命，感謝民眾對隊部的支持與肯定，也請鎮民若發現任何不法情事，可致電政風室進行檢舉。

法官審酌2業者是為感謝清潔隊員協助清運公司一般廢棄物，法治觀念偏差，所為實不足取，依犯交付賄賂罪，各處2月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，並應支付公庫2萬元。褫奪公權1年。全案可上訴。