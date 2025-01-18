保麗龍算垃圾還回收？環境部解惑　少做1事最高罰6千元

記者黃翊婷／綜合報導

農曆新年將至，民眾添購新家具或採買生鮮年貨時，包裝可能會使用到保麗龍，但保麗龍究竟算回收還是垃圾，也讓不少人感到很困惑。對此，環境部解答，包裝用保麗龍和保麗龍容器要分開回收，回收前請先做好「清、撕、裝」3步驟，但如果含有汙垢或沙土，則不具備回收價值，請以一般垃圾方式處理。

▲保麗龍屬於回收物品。（圖／翻攝自環境部網站，下同。）

關於保麗龍算回收還是垃圾一事，環境部表示，保麗龍是用聚苯乙烯（Polystyrene簡稱PS）發泡製成的產品，日常生活中常見的保麗龍有2種，第1類是包裝用保麗龍，多用於電子產品緩衝包裝、禮品盒、生鮮漁箱、農藝植栽箱等等；第2類則是保麗龍容器，主要是免洗餐具（含杯、碗、盤、盒）或生鮮托盤等容器（6號塑膠回收標誌），都是可以回收的物品。

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不過，環境部提醒，保麗龍容器和包裝用保麗龍要分開回收，回收前請先做好「清、撕、裝」3步驟，包含清除內容物、撕除表面膠帶或釘針、裝進透明袋中獨立打包，再交給清潔隊回收；如果是含有汙垢或沙土等髒汙的保麗龍，則不具備回收價值，請以一般垃圾方式處理。

另外需要注意的是，民眾如果沒有將保麗龍與其他回收物品分開單獨打包，可能會被依廢棄物清理法告發，處以1200元以上、6000元以下罰鍰。除了保麗龍之外，乾淨塑膠袋、玻璃容器、照明光源、乾電池、鉛蓄電池、易燃物，也是需要分開單獨回收的物品。