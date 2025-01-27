大掃除該從哪開始？清潔專家勸「別忙著收納」　5秘訣讓打掃更輕鬆

▲不少人會在新年大掃除，清潔專家給出了幾個實用的建議，幫助人們在打掃時更有效率。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

新年將至，許多人都忙著大掃除，希望用嶄新的居家空間來迎接新氣象。英國清潔專家詹森（Ingrid Jansen）與斯派曼（Lesley Spellman）在著作《重置你的家》中提供了一系列實用建議，幫助人們在新的一年更輕鬆地維持居家整潔。

廚房：減少不必要的小器具

專家指出，廚房應是所有大掃除的起點，而打掃廚房的首要任務是建立適合自己的系統。他們建議從小範圍著手，例如整理一個抽屜或櫥櫃，並根據自己的精力與時間安排整理計劃，避免因過度疲憊而失去動力。如果自己不是烹飪愛好者，就不應囤積各類小型器具，僅保留日常使用的基本物品即可。

▲專家建議可將大掃除分階段進行，以免進度與預期不符，而產生挫敗感。（示意圖／達志影像）

臥室：重新評估衣物的重要性

整理臥室時，可以試穿那些長時間未穿的衣物，思考為什麼它們總是被忽略。若衣服不再適合或實用，應果斷捨棄。專家強調，清理衣櫃時可以先將所有物品取出，以全新的視角審視空間，僅保留真正需要的衣物，讓空間更加井然有序。

浴室：分類並處理過期物品

專家建議將所有浴室用品分類，辨別出真正喜愛與少用的產品，並檢查是否有過期物品。那些已過期或不會再使用的物品，應被果斷丟棄。詹森和斯派曼提醒，浴室用品的本質是消耗品，長期不使用的物品往往會成為整理的障礙。

▲專家提醒人們不要盲目大掃除，而應提前做計劃、檢視現有物品和空間再進行。（示意圖／VCG）

客廳：專注減少雜物而非增加儲物空間

整理客廳時，拍攝空間的「前後」照片有助於讓人直接看到大掃除的成果，而燃盡的蠟燭、過時的DVD，以及多餘的裝飾品，都應被列入清理範圍。專家特別提醒，整理前不應急於購買額外的儲物空間，而該先處理現有物品，並利用現成的盒子暫作收納，再根據需求添購合適的產品。

車庫：從大件物品開始

對於那些擁有車庫的人，在整理時應優先處理簡單而明顯的物品，如舊電器盒、乾燥的油漆罐，或不再使用的工具。專家指出，快速清理大件物品能立即改善空間，並帶來心理上的滿足感。此外，他們也建議將大掃除分階段完成，避免因進度與預期不同而感到挫敗，並確保每次整理都有具體成果，逐步邁向整潔目標。