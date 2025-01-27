防海纜再被截斷！台灣列「52艘中國權宜船黑名單」　啟動跟監攔查

▲蒙古籍貨輪出沒海底電纜區域「詭異徘徊」，海巡署登船查了。（資料照／記者賴文萱翻攝，下同）



記者陶本和／台北報導

日前，在台灣的基隆外海，一艘喀麥隆籍貨輪「SHUNXIN39（音譯順興39）」切斷中華電信電纜，而該船為中國的權宜船。對此，根據金融時報指出，台灣已擬出一份黑名單，列入52艘中國的權宜船，未來將啟動追蹤並主動攔查。

所謂的「權宜船」，意指船東並非掛籍在所屬國家，而是以監管鬆散的國家為主；而其用意無非是船東規避法規，來增加不法獲利，這也成為特定國家的「影子艦隊」（shadow fleet）。根據金融時報指出，國際社會主要的注意力，會在俄羅斯時常透過類似的「影子艦隊」出口石油。

由於近日北歐波羅的海，也多次出現海底電纜被截斷的事件，經過追查後發現，是中國、俄羅斯的船隻。此外，芬蘭上個月也扣住一艘俄羅斯石油的貨輪，並且質疑該船蓄意截斷芬蘭跟愛沙尼亞之間的電信電纜。

面對台灣基隆外海的電纜，被喀麥隆籍貨輪「順興39號」，經查發現該船註冊公司在香港，公司代表人是中國公民；此外，該船還把名字顛倒過來，以「興順39號」在坦尚尼亞重複註冊。

金融時報指出，台灣已製定一份黑名單，列出了 52 艘中國權宜船隻，台灣將跟蹤並主動檢查這些船隻，以監管快速增長的「影子艦隊」，該艦隊正在引起全球安全擔憂。

根據英國《金融時報》所看到的黑名單顯示，這些權宜船的註冊公司通常是在中國、香港、澳門，通常掛非洲國家喀麥隆、坦尚尼亞、多哥、獅子山、或者亞洲國家蒙古的國旗。

根據東京諒解備忘錄（Tokyo MOU），台北將重點關注這五個國家，因為在被發現有錯誤文件、違反海事安全或勞工法規或規避制裁的船舶中，在這些國家登記的船舶名列前茅。

一位官員表示，由於北京的反對，台灣不是東京諒解備忘錄的成員，但「透過管道」收到了該組織的問題船舶清單。然後，透過選擇具有中國背景的所有者來「篩檢」出52艘權宜船的黑名單。

台灣政府已將這52艘船中的15艘標記為對台灣構成威脅，因為它們過去一年在台灣領海內停留了15 天或更長時間。根據該黑名單顯示，其中涉嫌切斷電纜的船隻被定義為構成「高度威脅」，另外4艘被定義為「中度威脅」，另有10艘被定義為「一定威脅」。