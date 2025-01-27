把公車當AE86？玻利維亞司機「山路狂飆」　撞車翻覆致19死

▲玻利維亞一輛公車翻覆，造成19死9傷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

玻利維亞南部波托西省（Potosi）26日發生重大交通事故，一輛超速的公車在山區道路上撞車後翻覆，導致車上19名乘客不幸喪命，其中包括2名兒童，另有9人受傷。目前，警方已根據「涉嫌危險駕駛致人死亡罪」，將公車司機逮捕調查。

19 DEAD, 9 INJURED IN BOLIVIAN BUS CRASH



A Panamericana bus crashed in Cerdas, Potosí, reports El Deber. Rescuers fear that the death toll could rise.



The bus, which was traveling from La Paz to Villazón, overturned due to its high speed and the driver's inexperience. pic.twitter.com/Pzqe57LZJT — Sputnik (@SputnikInt) January 26, 2025

據法新社報導，玻利維亞警方表示，事故發生時，這輛公車正從首都拉巴斯（La Pas）開往靠近阿根廷邊境的維拉松鎮（Villazon）。不料，公車卻意外在山區道路上撞車翻覆，造成14名女子、3名男子，以及2名兒童死亡。這起車禍也造成了包含司機在內的9人受傷，目前所有傷者都已被送往當地醫院治療。

#URGENTE

REGISTRAN ACCIDENTE DE BUS EN RUTA LA PAZ - VILLAZÓN



Un bus Trans Panamericano sufrió un accidente de tránsito en la Curva de Cerdas. El bus realizaba el recorrido en el tramo #LaPaz - #Villazón.



Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/B366ekbKXm — RTP Bolivia (@rtp_bolivia) January 26, 2025

波托西省是著名的山城，它同時也是世界上海拔最高的城市之一。報導稱，當地的山區道路蜿蜒險峻，加上司機超速行駛，所以才釀成了這起奪走19條人命的重大交通事故。警方初步調查顯示，司機超速與疏忽駕駛是造成這起事故的主要原因，目前已將司機逮捕，並可能對其控以危險駕駛致人死亡的罪名。

官方數據顯示，玻利維亞每年約有1400人死於交通事故，對於這個只有1200萬人口的國家而言是個驚人的數字。這次車禍再度凸顯了該國交通安全問題的嚴峻性，相關部門正加強調查事故詳情以確定責任。