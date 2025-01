把公車當AE86？玻利維亞司機「山路狂飆」　撞車翻覆致19死

▲玻利維亞一輛公車翻覆,造成19死9傷。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

玻利維亞南部波托西省(Potosi)26日發生重大交通事故,一輛超速的公車在山區道路上撞車後翻覆,導致車上19名乘客不幸喪命,其中包括2名兒童,另有9人受傷。目前,警方已根據「涉嫌危險駕駛致人死亡罪」,將公車司機逮捕調查。

19 DEAD, 9 INJURED IN BOLIVIAN BUS CRASH



A Panamericana bus crashed in Cerdas, Potosí, reports El Deber. Rescuers fear that the death toll could rise.



The bus, which was traveling from La Paz to Villazón, overturned due to its high speed and the driver's inexperience. pic.twitter.com/Pzqe57LZJT