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把公車當AE86？玻利維亞司機「山路狂飆」　撞車翻覆致19死

▲▼玻利維亞一輛公車翻覆，造成19死9傷。（圖／翻攝自X）

▲玻利維亞一輛公車翻覆，造成19死9傷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

玻利維亞南部波托西省（Potosi）26日發生重大交通事故，一輛超速的公車在山區道路上撞車後翻覆，導致車上19名乘客不幸喪命，其中包括2名兒童，另有9人受傷。目前，警方已根據「涉嫌危險駕駛致人死亡罪」，將公車司機逮捕調查。

據法新社報導，玻利維亞警方表示，事故發生時，這輛公車正從首都拉巴斯（La Pas）開往靠近阿根廷邊境的維拉松鎮（Villazon）。不料，公車卻意外在山區道路上撞車翻覆，造成14名女子、3名男子，以及2名兒童死亡。這起車禍也造成了包含司機在內的9人受傷，目前所有傷者都已被送往當地醫院治療。

波托西省是著名的山城，它同時也是世界上海拔最高的城市之一。報導稱，當地的山區道路蜿蜒險峻，加上司機超速行駛，所以才釀成了這起奪走19條人命的重大交通事故。警方初步調查顯示，司機超速與疏忽駕駛是造成這起事故的主要原因，目前已將司機逮捕，並可能對其控以危險駕駛致人死亡的罪名。

官方數據顯示，玻利維亞每年約有1400人死於交通事故，對於這個只有1200萬人口的國家而言是個驚人的數字。這次車禍再度凸顯了該國交通安全問題的嚴峻性，相關部門正加強調查事故詳情以確定責任。

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