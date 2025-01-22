酒駕肇事、超速駕駛及大型車交通事故　永康分局防制有成

▲2025年加強重要節日安全維護工作，永康分局強化永康交流道、大灣交流道、台1線及台20線等12處交通崗執行疏導作為，另針對酒後駕車、超速行駛及大型車交通違規等，加強交通執法。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年加強重要節日安全維護工作，1月20日22時至2月3日24時止，為期9天，永康分局為利交通順暢，將強化永康交流道、大灣交流道、台1線及台20線等12處，規劃交通崗執行疏導作為，另針對酒後駕車、超速行駛及大型車交通違規等，加強交通執法，確保重要節日期間，民眾的交通安全與用路順暢。

永康分局交通組長葉敏旭說，統計113年交通事故，傷亡酒駕肇事發生80件，較前年87件，減少7件；超速駕駛肇事發生11件，較前年24件，減少13件；大型車肇事發生149件，較前年158件，減少9件，對於酒後駕車等三項重大事故，有效防制，在重要節日期間，將加強交通執法力道，減少民眾生命財產安全。

永康分局表示，重要節日期間，除強化交通執法，對於永康交流道等12處，於上、下班時段，7-9時及17-19時等兩時段，同步規劃交通崗勤務，確實保持路口淨空，並運用手勢及哨音，引導車流安全通過路口，請用路人務必配合警察人員的指揮，遵守交通號誌的管制，以民眾交通順暢為首要。

永康分局長顏勤峰呼籲，年關將屆且適逢重要節日期間，汽車駕駛人行經路口｢慢、看、停｣，行人通過路口｢停、看、聽｣，永康分局除全力維持交通順暢外，另對於酒後駕車、超速行駛及大型車超載等重大違規，強力交通執法無假期，保障人民生命、財產安全。