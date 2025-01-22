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苗栗超速照相冠軍易主！竹南科成最大苦主　讓這支測速桿稱王

▲苗栗縣固定式超速照相桿王易主，113年度由竹南鎮公義路測速桿奪得桿王。（圖／警方提供）

▲苗栗縣固定式超速照相桿王易主，2024年度由竹南鎮公義路測速桿奪得桿王。圖為竹南公義路1557號前的桿王。（圖／警方提供）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣警察局今（22日）公布2024年固定式超速照相桿取締統計數據，原本蟬連冠軍的台13線頭屋鄉測速桿「讓賢」，改由台13線竹南鎮公義路1557號前照相桿稱王，警方分析發現，該路段筆直，且為竹南科學園區對外交通要道，往來車流量大，容易有車輛違規超速。警方強調，前3名照相桿執法成效佳，去年事故發生率已減少66%，呼籲用路人遵守速限行駛。

苗栗縣警察局今天宣佈，統計2024年度超速違規前3名的測速照相桿，依序為竹南鎮公義路1557號前11,031件、頭屋鄉台13線24.2公里處7,390件及大湖鄉台3線127.3公里處4,508件，上述執法路段的交通事故件數，2024年交通事故件數計2件，較前年同期交通事故件數計6件相比，事故發生率已減少66%。

▲苗栗縣固定式超速照相桿王易主，113年度由竹南鎮公義路測速桿奪得桿王。（圖／警方提供）

▲去年測得時速最高地點位於後龍鎮台61線97.55公里處，該違規車輛時速高達155公里。（圖／警方提供）

另外，對照2023年取締違規超速件數前3名的固定式測速照相桿，依序為頭屋鄉台13線24.2公里處、後龍鎮台61線97.55公里處及南庄鄉縣道124乙線2.9公里處，名次已有變動，顯見警方對於速度管理措施已達一定成效。

警方分析，2024年超速違規前3名地點，其中在竹南鎮公義路部分，因道路筆直，且位屬竹南科學園區對外交通要道，緊鄰國道3號交流道，因此往來車流量大易有車輛違規超速行駛；頭屋鄉台13線及大湖鄉台3線部分，因分別位屬高速、快速公路車輛下匝道後的聯外道路，故有許多遊客及通勤駕駛疏於速限降低而超速違規，提醒駕駛人須注意速限行駛。

警方說，現行交通法規行車速度超過規定的最高時速40公里，處新臺幣6,000元以上3萬6,000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月；然而去年測得時速最高地點位於後龍鎮台61線97.55公里處，該違規車輛時速高達155公里，為舉發違規最高車速紀錄，除開單告發外，車牌同時也吊扣半年。

▲苗栗縣固定式超速照相桿王易主，113年度由竹南鎮公義路測速桿奪得桿王。（圖／警方提供）

▲苗栗縣固定式超速照相桿王易主，2024年度由竹南鎮公義路測速桿奪得桿王。圖為竹南公義路1557號前的桿王。（圖／警方提供）

苗栗縣警察局交通隊表示，在易肇事路段設置測速照相設備，主要是讓駕駛人遵守車速限制，執法的目的不是開罰，而是為了維護用路人的安全，農曆春節假期即將到來，並配合今年加強重要節日安全維護工作，呼籲用路人出遊訪友務必遵守行車速限，守住荷包更守護安全。

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超速苗栗桿王台13線竹南苗栗縣警察局

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