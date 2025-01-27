天冷洗熱水澡竟成致命危機！　「五要原則」防範一氧化碳中毒

生活中心／綜合報導

天氣寒冷，洗個溫暖的熱水澡最舒服，然而，洗到一半昏迷倒臥浴室，因通風不良導致一氧化碳中毒，緊急送醫仍回天乏術的憾事頻傳。根據消防署統計，去年截至12月23日，全台共發生24起一氧化碳中毒事件，造成4人死亡、59人送醫，這些數字反映出潛藏在家中、無色無味的致命殺手「一氧化碳」，稍有不慎，將嚴重威脅你我的生命安全，必須提高警覺，積極做好居家安全檢查。

一氧化碳中毒往往與安裝不當或老舊的熱水器有關。屋外型熱水器若在通風不良的空間裡長時間運作，待室內氧氣被消耗到一定程度後，就會因燃燒不完全產生一氧化碳，一但吸入會造成缺氧，引發症狀包括頭暈、頭痛、噁心、嗜睡、四肢無力等，嚴重者甚至會危及生命。如有不適狀況發生，就要警覺可能是一氧化碳中毒，此時立即打開門窗通風，讓新鮮空氣進入，並停止使用燃氣設備；若身體不適嚴重，先移動至室外通風良好處，再撥打119與消防單位求助；若患者無呼吸心跳，應保持冷靜，與119聯繫後，再依照指示進行心肺復甦術，爭取寶貴的搶救時間，直到救護車抵達。

預防一氧化碳中毒，避免憾事發生，最重要是檢視家中熱水器的型式與安裝環境，如有疑慮，可向鄰近消防分隊申請居家訪視，由專業消防人員進行安全檢查，需要更換熱水器者，新北市政府消防局提供「一氧化碳中毒潛勢戶補助」，低收入戶（含中低收入戶）可補助1萬5,000元，其他為5,000元，補助名額有限，截止日期為114年10月底止，相關申請辦法可至消防局官方網站查詢或逕洽鄰近消防分隊。

此外，瓦斯熱水器主要分為屋外式（RF式）及強制排氣式（FE式、FF式）兩種，在選購時必須了解其差異與安裝注意事項。

1、屋外式熱水器（RF式）：必須安裝在室外通風良好處，避免陽台加裝門窗、遮雨板、晾曬衣物或堆積雜物阻礙通風。

2、強制排氣式熱水器（FE式、FF式）：可安裝於室內通風不良處，例如浴室、廚房或加裝窗戶的陽台，但排氣管必須延伸至室外通風良好處，並注意避免排氣管出口被窗型冷氣機阻擋，防止一氧化碳回流。

要防範一氧化碳中毒，應謹記以下「五要原則」

1、要安全品牌：選用貼有CNS檢驗合格標示。

2、要正確型式：依通風條件選擇正確型式熱水器。

3、要安全安裝：由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士安裝，完工後張貼施工標籤。

4、要定期檢修：定期檢修或汰換熱水器，如需更動熱水器設置位置或改變排氣管路時，均應請合格承裝業技術士為之。

5、要保持通風：避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風。

在享受溫暖沐浴的同時，切勿輕忽一氧化碳中毒的風險，務必確實遵守「五要原則」，定期檢查熱水器及排氣系統，並善用政府提供的補助方案汰換老舊設備，積極預防，才能遠離一氧化碳的危害，保障自身及家人的生命安全。