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「臭臭香腸變大往上翹」　戀童男性侵8罪重判8年10月定讞

▲▼示意圖,霸凌,暴力,孩童,哭,害怕,童年,問題,幫助,無助,傷,角落,陰影,表達,創傷,鬱悶,暗（示意圖／123RF）

▲台中男子藉照顧的機會，不顧男童拒絕，性侵3名男童得逞。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台中男子阿博（化名），假意到教會中幫忙照顧男童，實際上卻是將男童帶回家中性侵、猥褻，男童供稱阿博拿「臭臭香腸」讓他們吃，總計有3名男童受害。法院鑑定阿博有戀童傾向，一二審均認定他犯8罪、重判有期徒刑8年10月。案經上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

判決指出，阿博於2022年12月間前往台中某教會聚會，因此認識被害的國小男童們，而阿博假意照顧男童的生活起居，獲得同意後，就將男童帶回家中過夜。

阿博將男童帶回家中後，會與男童一起洗澡、共寢，也因此利用機會猥褻、性侵男童，甚至還拍下男童全裸趴在他身上的照片。男童被侵犯時，都有出聲拒絕，其中一名男童還伸手阻擋自己下體，更搧了阿博一巴掌，阿博才停止犯行。全案因3名被害男童均向父母反映，家屬報警後才揪出阿博的惡行。阿博遭檢方提起公訴。

法院審理時，阿博否認犯罪，辯稱都有經過男童同意，或者是洗澡時不慎碰觸到，並非違反意願性侵、猥褻。但一名男童證稱，阿博經常拿「臭臭香腸」讓他吃，臭臭香腸就是尿尿的地方，阿博也會吃他的臭臭香腸。他還說，有一次他在洗頭時阿博就搓弄他的臭臭香腸，結果臭臭香腸就變大往上翹，他覺得很噁心，跟阿博講不要用，阿博就停止了。

法院根據被害男童們的供詞，認為阿博確實有罪，總計犯下8罪，分別判處7年6月到3年4月不等刑期，合併應執行有期徒刑8年10月。二審駁回上訴，也維持相同罪名、刑度。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

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