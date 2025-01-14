苗栗男洗澡頭暈「妻突倒地」　寒流來襲緊閉門窗...釀CO中毒

▲苗栗一對夫妻先後一氧化碳中毒送醫，接受高壓氧治療已無大礙。（圖／大千綜合醫院提供、下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗陳姓男子家中的熱水器過於老舊，加上寒流來襲、門窗緊閉致空氣不流通，昨（13日）上午洗澡後突感頭暈、全身無力暈倒，接著妻子也出現相同症狀，幸好待在家中的兒子察覺異狀，立即打119報案，夫婦送醫後確認是一氧化碳中毒，目前在大千醫院接受高壓氧治療，已無生命危險。

大千醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示，陳姓男子（50歲）昨上午在家中洗澡後，身體感到頭暈、渾身無力暈倒，一會兒妻子也出現同樣的症狀，兒子因比較年輕力壯沒有暈倒，看到父母暈倒趕緊報案求援。

蔡建宗說，救護車將夫婦緊急送到大千醫院急診後，確認為一氧化碳中毒，立即轉送接受高壓氧治療，目前已順利改善身體不適的症狀，沒有生命危險。蔡建宗指出，初步了解本案例的民宅熱水器已使用近20年，雖然設置熱水器的後陽台有對外窗，但因連日寒流低溫、窗戶緊閉造成空氣不流通，才會導致使用熱水器時發生一氧化碳中毒。

他表示，由於一氧化碳是一種無色、無味的氣體，比氧氣更容易與人體內的血紅素結合，造成血液不再攜帶氧氣到身體組織裡，因此會導致非常大的毒害甚至死亡。一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升才會感到噁心、嗜睡；若情況嚴重，甚至會陷入昏迷。

他說，當發生一氧化碳中毒時，即時的高壓氧治療非常重要，因高壓氧治療是讓病人在完全密閉的壓力艙內吸入100%純氧，以高濃度氧氣置換出體內的一氧化碳，同時改善身體組織缺氧狀況及增加細胞存活，減少對身體的傷害，也能大幅降低日後發生神經學後遺症的機率。

蔡建宗呼籲，近日天氣寒冷，正是發生一氧化碳中毒的高峰期，一定要記得：1.熱水器不可安裝於浴室內或通風不良的室內。2.室內應保持良好的通風。3.熱水器要定期安檢並注意排氣功能，同時使用一氧化碳濃度偵測警報器，早期預警以防止中毒。