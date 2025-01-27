重案回顧／黃子佼誘2少女拍裸照：為藝術犧牲　涉性侵竟脫身了

▲黃子佼被控性騷、性侵少女，2案分別以和解及罪嫌不足，獲不起訴處分。（圖／記者林敬旻攝）



記者吳佩蓁／台北報導

藝人黃子佼2023年爆發「#Metoo風波」，遭受害者指控性侵、性騷擾，怎料檢方搜索黃住處時，竟扯出案外案，發現他持有上百部私密片，甚至還是台版N號房「創意私房」的高級會員，震驚各界。黃子佼涉嫌性騷擾部分，北檢以事證不足、雙方和解，不起訴簽結，另涉性侵部分，則因罪嫌不足，給予不起訴處分。

2023年6月旅法網紅zofia在臉書PO文，指控她17歲時遭黃子佼強吻，並以藝術之名誘拍裸照，發文曝光後，zofia迅速收到多名被害人私訊，證實她們全都遭到黃子佼性騷擾：文章曝光不久，黃子佼隨即拍片坦承性騷犯行，「我必須當然還是道歉，也很抱歉辜負了很多人的信任跟期待。」並吐露自己從小到大心理有些變態、病態的性格，同時還大爆眾多演藝圈黑料，一口氣拉了大小S、曾國城、阿雅等多名藝人下水，之後黃更意圖尋短被送醫急救，幸好人沒有大礙，留院一天後便出院返家。

▲黃子佼爆出性騷醜聞後，親自透過影片承認性騷。（圖／翻攝自臉書）



之後另名K小姐控訴，她17歲時因緣際會認識黃子佼，2006年黃聲稱要開攝影展邀她擔任模特兒，並到黃內湖住處拍攝泳裝照，不料拍到一半黃子佼竟開始對她毛手毛腳，「拍到後來黃先生越來越得寸進尺，出手調整我姿勢時不時會撫摸我敏感部位」，接著黃更勸她「為藝術犧牲」解開上衣，K小姐傻傻聽信黃的話，黃便獸性大發直接跨坐在她身上性侵得逞。

全案經民眾告發，台北地檢署指揮台北市婦幼警察於2023年8月4日發動搜索約談，其中zofia遭性騷部分，檢方偵結認為，根據被害人臉書及作證內容，黃子佼並未施以強暴、脅迫手段，屬於性騷擾犯罪，被害人不提告且雙方已和解，因此不起訴簽結。

▲藝人黃子佼2023年8月涉性侵到台北地檢署複訊後，交保35萬元離開。（圖／記者陸運陞攝）

黃子佼也透過臉書向Zofia道歉，「本人黃子佼因十多年前的失禮行為，對Zofia小姐所造成心理上之困擾與傷害，一直深深感到抱歉，特此為文公開指名道歉。並懇請各界，自此，不要再對Zofia小姐有任何騷擾或攻擊，誠心感謝。」

另外針對K小姐控訴，北檢勘驗黃子佼涉嫌無故持有未成年性影像的隨身碟檔案，卻未發現符合告訴人所述情境的可疑影像，且證人證述與K小姐所述不一致，因此認定本案指控性侵的情節有瑕疵，缺乏積極證據，因此處分不起訴。

事後K小姐不服，認為是檢察官未盡調查之能事，才找不到她被拍攝的裸照，於是向高檢署聲請再議，不過高檢署認為K小姐再議無理由，因此駁回確定將黃子佼不起訴處分。