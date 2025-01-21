男誘12歲少女拍裸照！發現她有男友竟恐赫「我外流了」下場曝

▲北部鍾姓男子明知線上桌遊認識的少女剛滿12歲，竟引誘對方拍攝猥褻照。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

寒假到家長要注意！北部鐘姓男網友於線上桌遊，認識剛滿12歲的少女，並透過IG傳訊「想看寶寶胸部和臉」，引誘少女自拍裸露下體照片，3小時後得知對方有男友竟恐嚇外流私密照。士林地院審理後，依引誘少年自行拍攝性影像罪，處有期徒刑1年8月；又犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，可易科罰金、均緩刑5年。

去年1月13日鐘男透過線上桌遊軟體「WePlay」認識12歲少女巧巧（化名），並於Instagram私訊對其表示「愛你」、「我想看寶寶胸部和臉」等語，誘使巧巧在家中房間內以手機拍攝裸露下體的性影像並傳送給他。

之後，鐘男得知巧巧已有男友，心生不滿，再次發送恐嚇訊息，包括「你下體我外流了」、「祝你跟男友99」等語，企圖威脅，引發巧巧極大恐懼，嚇得趕緊向警方報案。

法官考量，鐘男明知巧巧年僅12歲，仍引誘對方拍攝性影像，不僅嚴重侵犯其身心健康及人格發展，更在得知情況後發送恐嚇訊息，加重受害人心理壓力，行為惡劣，值得非難。然而，考量被告在審理過程中坦承犯行，且與受害人達成和解，依引誘少年製造猥褻行為電子訊號，處有期徒刑年8月，恐嚇罪處有期徒刑3月，均得易科罰金，並宣告緩刑5年。

為確保緩刑執行效果，法院要求鐘男依和解協議支付損害賠償，並警告若違反緩刑條件，檢方可聲請撤銷緩刑。