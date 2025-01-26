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廢除「1美分硬幣」？金屬太貴　馬斯克領軍DOGE大開殺戒

廢除「1美分硬幣」？金屬太貴　馬斯克領軍DOGE大開殺戒

▲ 川普2.0正式上任，由馬斯克領導的諮詢機構政府效率部迅速展開行動。（圖／路透社）

圖文／CTWANT

川普2.0正式上任，由全球首富馬斯克（Elon Musk）領導的諮詢機構政府效率部（DOGE）迅速展開行動，檢討「1美分」硬幣（penny）存在的議題，該部門認為生產成本過高，製造與發行的成本高達3.7美分，比前一年增加20%以上。

根據CNN報導，DOGE在社群平台X上發文指出，每枚1美分硬幣的生產成本超過3美分，使得美國納稅人在2023財年花費超過1.79億美元生產1美分硬幣，鑄幣量達到45億枚，占114億枚流通貨幣的40%。

由於鋅、銅等金屬成本上漲，生產成本會來到3.7美分，比2024年增加20%以上。報導提到，馬斯克的提議並非新概念，多年來一直存在廢除1美分硬幣的聲音，因為使用率非常低，常常留在家中的存錢筒或民眾的口袋裡。

高盛先前則表示，從銅價表現來看，美國在2025年第一季末對銅加徵10%關稅的機率約為50%。截至24日收盤，倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅價格漲幅0.4%，收至每公噸9269美元。

紐約時報雜誌New York Times Magazine去年也發表專文呼籲廢除1美分硬幣，文章提到，「當權者已經明確知道廢除1美分硬幣的好處，但始終無法實現這個目標，使得這枚硬幣成為更深層問題的縮影。」

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