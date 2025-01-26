觀光客訪日犯罪！韓男「熊抱猥褻」女高中生　泡菜妹怒毆公車司機

▲日本女高中坐著等公車，卻慘遭韓男伸出淫爪強行猥褻。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從全球新冠疫情結束後，隨著日圓持續貶值等影響，各國訪日觀光客人數屢創新高，去年更突破3678萬人到訪日本，其中來自南韓的旅客占大宗，多達863萬人。不過，來自南韓的觀光客在日本接連犯罪，一名32歲的泡菜妹大學生坐公車堅持不付車錢，甚至出手毆打司機；另一名南韓高中生則猥褻2名日本女性。

根據日媒《UHB北海道文化放送》，來自南韓的32歲女大學生最近前往日本北海道觀光，豈料本月20日上午11時30分搭乘公車，卻和公車司機爆發肢體衝突，該輛公車停在札幌市清田區真榮，南韓32歲「女大學生」堅持中途下車，然而她卻並未支付車資，僅兩手一攤向公車司機表示「我沒錢」，其行為舉止令人聯想從日本來台發展的M開頭女藝人。

公車司機回想當時情景，「一名看起來是亞洲女性的觀光客跟我說，她沒有錢可以付車資，我還被她毆打，之後我就撥打110向警方報案」；警方抵達現場後，當場以現行犯逮捕該名韓籍女性觀光客。

警方指出，該名韓籍女性觀光客不諳日語，她向警方供稱是「公車司機說謊」。據悉，該名韓籍女性身上持有足夠現金，然而她卻涉嫌在尚未支付車資的狀況下下車，在被公車司機壓下行李箱攔阻後，她氣得暴力毆打公車司機的手腕，不過司機沒有受傷。

根據《大阪電視台》、《產經新聞》等日媒，一名從南韓前往日本觀光的18歲高中生，今年1月底晚間涉嫌在大阪府某座公車站，猥褻坐在長椅上等待公車的日籍女高中生，他從背後突然熊抱日本女高中生、勒頸、摀住嘴巴，不斷撫摸女高中生的腹部與其他身體部位，24日被當地警方逮捕。

韓籍男高中生涉嫌猥褻的犯案地點，正好位於他投宿的飯店附近。面對日本警方，男高中生坦承犯案，「是我做的沒有錯」，並透露犯案當天的前一晚，也曾在附近以相同手法猥褻其他日本女性。

大阪府警方指出，該名韓男高中生本月19日和另2名友人從南韓前往日本觀光，預計造訪大阪環球影城，並計畫24日返回南韓。