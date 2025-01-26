長野車站隨機砍人1死！警4天後「成功逮捕」男嫌　表情淡定沉默不語

▲JR長野車站22日晚間發生隨機殺人案，現場血跡斑斑。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本長野縣JR長野車站本月22日晚間發生隨機殺人案！一名男性兇嫌手持疑似生魚片刀的兇器，在公車站接連隨機砍殺互不認識的3名男女，導致一對男女分別受到輕重傷，另一名49歲的足球教練更因左胸遭砍、傷口深及心臟，最後失血過多慘死。如今，警方終於透過監視器，成功逮捕該名兇嫌。

根據日媒《日本放送協會》、《TBS News》，長野中央警察署今（26）日上午召開記者會，表示今晨已在長野縣長野市西尾張部地區的某所公寓，成功逮捕46歲待業男子矢口雄資，該處公寓為兇嫌矢口雄資獨居的住處，距離案發地點約3公里，其中矢口雄資並不認識遭到砍傷的該對男女，因此研判是隨機殺人案。

▲現年46歲男性矢口雄資涉嫌隨機殺人，26日上午在住處被警方逮捕。（圖／長野縣中央警察署）

在經過連日的追緝後，警方透過調閱JR長野車站周邊的監視器，進一步分析影像，才終於成功從兇嫌的足跡釐清兇嫌的所在地，並於26日上午7時30分在長野市西尾張部地區的集合住宅逮捕矢口雄資，只見留著白髮、身穿藍衣、表情淡定的兇嫌被警方前後包夾，最後俯視走進長野中央警察署。

警方以殺人未遂（造成46歲女性輕傷）之罪嫌逮捕矢口雄資。對於是否坦承犯案，矢口雄資保持緘默。

據悉，本月22日晚間8時，矢口雄資在JR長野車站善光寺出口的公車站附近隨機殺人，當時車站人潮眾多，只見他手持兇器接連砍殺3名男女，49歲的男性足球教練丸山浩由左胸與後背慘遭刺傷，傷口深達心臟，最後因失血過多慘死。至於另一對受傷的男女，30多歲的男性上班族為重傷，46歲的女性上班族則為輕傷。

現場目擊民眾指出，兇嫌矢口雄資疑似拿著細長的生魚片刀進行砍殺。警方在記者會表示，目前仍尚未發現作案用的兇器。矢口雄資在犯案後，先是朝附近飯店的方向逃跑，接著又回到車站前徘徊，並向西徒步逃跑。