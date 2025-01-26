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離譜！日本中年男路上遭砍「肚破腸流」報警　最後坦承是自殘

▲▼日本岐阜縣岐阜市鷺山地區發生隨機殺人事件。（圖／翻攝自岐阜新聞）

▲日本岐阜縣岐阜市鷺山地區24日驚傳發生隨機殺人事件，最後證實是謊報。（圖／翻攝自岐阜新聞）

記者羅翊宬／編譯

最近日本社會不太平靜，繼JR長野車站發生隨機殺人案件後，岐阜縣也傳出一名男子在路上遭另名陌生男子持刀砍向腹部，他在向警方報案時，詳細描述兇嫌的外貌特徵，包括身穿黑衣、戴白色口罩等。不過如今，該名「受害男子」卻向警方坦承是謊報，表示是自己持刀砍向自己的腹部。

根據《日本放送協會》，日本岐阜縣岐阜市鷺山地區24日上午7時發生上述「謊報」隨機殺人的案件，一名剛好行經該處的民眾自稱目擊隨機砍人過程，向警方報案，表示一名男子在路上遭到砍傷，而該名40多歲的男子則因腹部受傷緊急送醫治療。

當時，該名男子向警方表示，「我被一名男子刺傷，該名男子從案發現場逃走」。對此，警方調閱附近的監視器影像，不過並未發現任何可疑人物。直到昨（25）日，該名受傷男子才改口聲稱，慘遭陌生男子砍傷的報案內容其實是謊言。

該名男子向警方表示，「其實是我自己刺傷的！我真的感到萬分抱歉。」

目前警方正計畫等待男子傷癒後，再向該名男子調查謊報的動機。據悉，男子受傷的地點距離JR岐阜車站以北4公里，附近是住宅區。男子當時向警方表示，他遭到身高165公分的男子刺傷腹部，男子身穿黑色衣服、戴著白色口罩。

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 ►日本今晨再爆隨機殺人！男路上遭砍「肚破腸流」　路人目睹噴血嚇壞

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