快訊／驚悚濃煙畫面曝！火燒太平鐵工廠　員工放年假幸無傷亡

記者鄧木卿／台中報導

連假進入第2天，台中市太平區光興路一家鐵工廠今（26）日下午1點多起火，濃煙沖天，相當嚇人，警消出動消防車19輛、消防人員45名前往，火勢在半小時撲滅，還好員工都放假了，僅燒毀辦公室雜物，無人傷亡，詳情由火調人員釐清中。

▲▼太平鐵工廠濃煙沖天，辦公室燒毀，員工放假無人傷亡。（圖／民眾提供，下同）

消防局1點38分獲報後前往，現場為1層樓鐵皮建物，挑高夾層辦公室起火燃燒，火勢1點58分控制，2點09分撲滅，無人員傷亡，燃燒面積約20平方公尺，財損待估。