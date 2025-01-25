劉憲治中槍斷掌慘死！解剖查死因「妻子到場」三環幫戒護

記者許力方／新竹報導

新竹縣「三環幫」昨（24日）疑似遭外地黑幫尋仇，5名身分不明的蒙面槍手開車前往竹東行兇，董事長劉憲治身中2槍、砍斷手掌，傷重不治。檢察官今天（25日）會同法醫解剖，並派出X光勘驗車，釐清死者中彈位置看數量，劉妻也到場，傍晚在三環幫成員護送下離開。

▲劉憲治中槍斷掌慘死解剖！三環幫戒護劉妻到場 。（圖／記者黃彥傑翻攝）



新竹縣警方說明，昨天槍案共造成6名傷患送醫，其中劉憲治不治身亡，5人治療中，劉與1名傷者中槍，其餘4人受刀傷，案發後竹東分局隨即到院戒護，鑑識人員也到現場採集跡證。

▲警方尋獲5煞犯案用車輛。（圖／記者黃彥傑翻攝）



今天下午，檢方針對劉的遺體進行相驗，法務部法醫研究所出動X光車到場，釐清死者中彈位置、子彈有無貫穿等，據了解，由於子彈體積小，容易卡在體內，X光機能快速找到子彈，確認與現場跡證等情形是否吻合，以查明死因。

今天傍晚，竹檢檢察官吳柏萱受訪時表示，相驗進行X機影像掃描以及解剖程序，相關死因將由法醫研究所做出解剖報告才知道，其餘細節基於偵查不公開原則，不方便說明。劉憲治妻子也有到場，相驗程序完成後，火速在三環幫成員戒護下，上車離開。

新竹縣警局組成專案小組全力追緝，昨天出動約200名警力，調閱作案車輛逃跑路線的監視器畫面，並在昨夜10時許，在新竹市東區慈雲路、近頭前溪的經國橋下找到車子。初步調查，該車車主身分單純，目前已約談女車主到案說明。

▼相驗出動X光車。（圖／記者黃彥傑翻攝）

