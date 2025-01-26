陸雪場突停電「黑成一片」　遊客摸黑尖叫喊「求救」困纜車1小時

記者魏有德／綜合報導

河南洛陽伏牛山滑雪場昨（25）日晚間發生停電事故，多名遊客被困纜車近一小時，雪道上的遊客則需藉由手機照明滑完全程才能離開雪道，數段影片被放上網路後，引起輿論熱議。景區今（26）日回應指，停電情況在一小時以內恢復，目前雪場已經恢復正常營業。另據電力相關部門解釋稱，事件因大雪天氣導致線路故障。

▲伏牛山滑雪場忽然停電，遊客用手機照明滑完雪道離開。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，26日上午，洛陽伏牛山四季旅遊渡假區熱線客服人員回應稱，25日晚確實出現了停電的情況，當時經過工作人員的努力，一個小時內電力恢復，停電原因暫時不清楚，「有退票等要求可在雪具大廳進行登記，目前雪場也已經恢復正常運營。」

停電事件發生時，一名遊客王先生表示，他當天專門從河南新鄉到洛陽伏牛山滑雪場滑雪，晚間8時25分左右，他正坐纜車返程時，纜車突然停止運行，雪場停電，「當地最低氣溫攝氏零下10度，和其他多名遊客在纜車上被困四十多分鐘，本來可以滑四個小時的夜場，被停電耽誤了一個多小時，還有小孩被嚇哭。」

另一名遊客劉先生（化姓）指出，停電時正在雪場的中級道往下滑，已經快到雪道底部，「正在用手機拍攝視頻（影片，下同），以第一視角記錄雪道情況，沒想到雪道的燈突然全部熄滅，手機視頻記錄下了這一瞬間。」

透過劉先生拍下的影片可以發現，本來明亮的雪道突然瞬間漆黑一片，雪場不少人發出尖叫聲，燈光熄滅後，雪道上的遊客只能放慢速度，用手機上的手電筒維持照明，滑到雪道底部。

劉先生提到，停電大概約一小時左右，其間沒有發現雪道有緊急照明設備，「事故發生後，雪場給了顧客兩個解決辦法，直接退票或再贈送一天的雪票。」

雪場所在地欒川縣電力部門則提到，事發當晚大雪天氣導致線路故障，工作人員第一時間到現場進行搶修並恢復供電，「此次停電屬突發性的故障，無法提前預知。」