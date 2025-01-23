手抱盆栽「出芋新生」！鈕承澤假釋第一站去這裡　停留超過半小時

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

導演鈕承澤因性侵案入獄服刑，4度聲請假釋終獲准，在監1151天後，今(23日)上午終於獲釋，滿臉笑意走出花蓮監獄，且手上還抱著親手栽種的芋頭苗盆栽，象徵「出芋」、幼苗則代表「新生」；而鈕承澤出獄第一件事就是前往附近民宅拜訪友人，並在友人家中停留約3、40分鐘。

▲鈕承澤出獄時手上還抱著芋頭苗盆栽。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

鈕承澤今早假釋出獄，滿臉笑容，面對媒體雙手合十，並祝福現場記者「新年快樂」；對於出獄後最想做的事情，鈕承澤則說「想回家陪媽媽」。

據了解，鈕承澤今早出監時，手上還抱著服刑期間親手栽種的芋頭苗盆栽，抱著芋頭走出花監，「出芋」是「出獄」的諧音，而幼苗則代表著新生，象徵出獄後展開全新人生。

而鈕承澤離開花監後搭上車，車子一路往北到銅門部落，後又折返回頭，經過花監後停在附近的一處民宅，鈕隨即下車拜訪友人，並在其家中停留約3、40分鐘，這段期間鈕承澤手上都抱著芋頭苗盆栽，離開前見到媒體守候，鈕還對著鏡頭比了「讚」。

對於鈕承澤到家中拜訪都聊了些什麼？友人低調婉拒受訪，不願透露細節，僅向現場媒體表示「感謝關心」。

▼鈕承澤出獄後第一件事情是前往友人家拜訪，停留約3、40分鐘。