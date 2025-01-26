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消防安全送給你　南消第五大隊永康兵仔市場踩街宣導活動

▲台南市永康區兵仔市場採購年貨人潮湧現，25日上午消防局第五大隊復興消防分隊警消率義消及大灣婦女防火宣導隊至市場內向採買的民眾及攤商們進行各式消防觀念宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市永康區兵仔市場採購年貨人潮湧現，25日上午消防局第五大隊復興消防分隊警消率義消及大灣婦女防火宣導隊至市場內向採買的民眾及攤商們進行各式消防觀念宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年關將近，台南市永康區兵仔市場採購年貨人潮湧現，25日上午8時30分，台南市消防局第五大隊復興消防分隊警消率義消及大灣婦女防火宣導隊至市場內向採買的民眾及攤商們進行各式消防觀念宣導，以期能夠提昇市民的防火、防災意識，降低災害的發生，讓大家都能安心過年。

▲台南市永康區兵仔市場採購年貨人潮湧現，25日上午消防局第五大隊復興消防分隊警消率義消及大灣婦女防火宣導隊至市場內向採買的民眾及攤商們進行各式消防觀念宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次宣導活動以踩街的方式進行，透過各類消防宣導手板及模型來推廣消防安全知識，並發放宣導小物的方式來加深民眾印象，另外特別的是宣導人員又穿戴各種「奇裝異服」，吸引民眾眼球，大大提升了宣導效果;沿途向民眾宣導住家安裝住宅用火災警報器及早偵知火災發生，避免火勢擴大釀成更大之損失;爆竹煙火應選購有合格標示的煙火，施放時要注意安全，為避免一氧化碳中毒，應注意通風及慎選熱水器，火場逃生以及避難技巧，居家用火、用電的使用安全須知…等。宣導人員在踩街時熱情地與民眾們「搏感情」，讓彼此間的互動非常熱絡，過程中民眾對於宣導的消防安全觀念接受度頗高，此次踩街宣導活動相當成功。

▲台南市永康區兵仔市場採購年貨人潮湧現，25日上午消防局第五大隊復興消防分隊警消率義消及大灣婦女防火宣導隊至市場內向採買的民眾及攤商們進行各式消防觀念宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

近期消防局也積極在推動「守護家園，幸福來敲門-住家安裝住警器抽獎活動」，活動期間為2025年1月17日至4月30日，此期間購買具有內政部登錄機構認可標示之住宅用火災警報器，取得統一發票並安裝於台南市住家中後，至活動官方網站《https://tncfd119.vrworld.com.tw》登錄相關資訊，即可獲得抽獎資格，藉由此次抽獎活動希望能夠提升民眾對居家火災防範的重視。

▲台南市永康區兵仔市場採購年貨人潮湧現，25日上午消防局第五大隊復興消防分隊警消率義消及大灣婦女防火宣導隊至市場內向採買的民眾及攤商們進行各式消防觀念宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，期許消防知識藉由深入社區或鄰里的宣導，民眾能將所學分享給周遭的所有人，以強化台南市整體防火、防災安全。進而提昇全體民眾對消防安全的重視，以自保每個家人基本的生命財產安全。

▲台南市永康區兵仔市場採購年貨人潮湧現，25日上午消防局第五大隊復興消防分隊警消率義消及大灣婦女防火宣導隊至市場內向採買的民眾及攤商們進行各式消防觀念宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，安裝住警器是居家預防火災的重要措施，能在火災初期提供即時警報，保護家人和財產的安全，堪稱居家守護神。此次透過多元的宣傳手法，旨在提醒民眾在春節來臨之際，應該檢查並安裝住警器，為家人創造更安全的居住環境。

▲台南市永康區兵仔市場採購年貨人潮湧現，25日上午消防局第五大隊復興消防分隊警消率義消及大灣婦女防火宣導隊至市場內向採買的民眾及攤商們進行各式消防觀念宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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