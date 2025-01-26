女兒傳訊問「妳活著到家了嗎？」　結果媽媽真的死了

▲莫琳在TikTok分享母女倆的最後互動。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

來自美國賓州的莫琳（Maureen Branigan）和母親共度一整天，並在對方駕車返家之後，開玩笑地傳訊息詢問，「妳活著到家了嗎，哈哈哈」。幾個小時後，她才震驚地得知，媽媽已經不幸在家門口猝逝。

《時人》雜誌報導，當天母女倆一起去超市添購生活用品，買了晚餐燉牛肉所需要的食材，然後窩在沙發上看電視。由於時間晚了，加上暴風雪即將來臨，52歲母親黛比（Debbie）決定打道回府，把汽車開走之後，卻始終沒有回覆訊息。

同日晚間，莫琳的未婚夫出門遛狗，經過3個街區外的黛比家，他看見丈母娘的汽車已經停在家門口，旁邊卻赫然出現一輛救護車。原來，黛比心臟驟停，陳屍駕駛座上。

莫琳受訪時表示，母親長年與多種健康疾病抗爭，包括腎臟病與第2型糖尿病，但意外發生那天，整體狀況與氣色都很好。由於媽媽總是開玩笑說，每次下雪時，自己都會滑倒、「摔斷脖子」，她才會傳訊息問「妳活著到家了嗎」，沒想到母親竟已悄然離世。

莫琳回憶，母女倆感情非常融洽，經常像這樣「病態地」互開玩笑，「我是獨生女，所以我們絕對是最好的朋友。任何認識我們的人都會告訴你，我們每天都待在一起。」

儘管黛比已於2021年1月31日離世，莫琳依然每天想念堅強又溫柔的媽媽，她最近在TikTok分享這段故事，希望以黑色幽默渡過悲傷，也獲得網友熱烈迴響。