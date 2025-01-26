楊梅休息站電動車自撞4死！　估用「三元鋰電池」出事秒燒沒時間跑

記者張靖榕／綜合報導

國道1號楊梅休息站25日發生重大車禍，40歲倪姓男子駕駛電動車駛在楊梅休息站，因不明原因撞上入口分隔島，撞擊瞬間車輛起火燃燒，目前4人死亡、4人輕重傷仍在搶救中。醫師翁銘佑分享網友貼文，該電動車以前用的是三元鋰電池，特性是「只要出事，就直接噴火了」，人幾乎沒什麼時間逃跑，這次影片判斷應該仍是用三元鋰電池。林志穎2022年車禍迅速燃起大火的電動車，就是當時也採用三元鋰電池特斯拉Model X。

該起車禍40歲倪姓男駕駛當場死亡，另一名10歲男童送醫搶救不治；今早再增2死，4歲倪姓女童因全身90%三度燒傷，緊急插管手術後，仍於今晨宣告不治；2歲展姓男童送醫時雖恢復心跳，但仍於今晨宣告不治。另外，副駕展姓妻子傷勢嚴重送醫搶救；8歲倪姓男童有二級燒燙傷，插管手術中；11歲吳姓女童二級燒燙傷，待轉院；4歲展姓女童意識清楚，送醫治療。

▲楊梅休息站重大車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）



電動車年前在楊梅休息站自撞事件引發網友關注，PTT網友提到事故車可能是IONIQ5，車屁股看起來的確有點像，輪圈也長得一樣。

該網友表示，IONIQ5以前是用三元鋰電池，這次車禍大火難滅，推測恐怕用的還是三元鋰電池。

目前市售電動車多用的是三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池，三元鋰電池只要出事，很快會發生爆炸並直接產生大量明火，逃跑的時間很少；磷酸鐵鋰電池則會先發熱冒煙，溫度一路上升到接近500度，雖不會有明火，但因溫度過高，鄰近的物品會因此被點燃。

▲林志穎2022年駕駛特斯拉自撞起火。（圖／翻攝自記者爆料網）



林志穎2022年駕駛特斯拉自撞起火，幸好被反應快的路人及時拉出，否則後果將非常恐怖。當時警消雖緊急滅火，但該輛特斯拉在拖吊過程中再度起火，現場人員不斷灑水降溫，才終於掌握情況，而該輛特斯拉採用的就是三元鋰電池。

此前YouTube有影片測試三元鋰電池經過針刺造成保護層破裂後的反應，可以清楚看到三元鋰電池直接爆炸起火燃燒，溫度達500度以上。由於三元鋰電池能量密度高，被市場上廣泛運用，但能量需求高就會產生大量熱能。