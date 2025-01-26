竹東三環幫黑歷史！劉憲治掌摑派出所長　警局前跳「喪事陣頭」

▲朱姓男子得知竹東分局長將調職，竟雇喪事陣頭「慶賀」分局長一路好走。（圖／ETtoday資料照）

文／CTWANT

新竹縣竹東鎮黑幫「三環幫」劉憲治昨（24）日在堂口遭人槍擊、斷掌慘死。有地方知情人士表示，劉憲治為人霸道，在當地得罪不少人，甚至狂妄到在酒後掌摑派出所所長。另外在幾年前，竹東警分局局長江建忠榮陞時，「三環幫」還請人至分局前跳「白舞獅」、「蜈蚣陣」等喪事、避凶的陣頭挑釁，最終三環幫蕭姓、巫姓為首等成員共12人，被警方依《組織犯罪條例》移送。

據《三立新聞網》報導，地方人士指出，劉憲治在檯面下經營電信詐欺生意，賺了大錢後吸收不少年輕人跟從，但劉憲治的個性霸道狂妄，時常得罪人，疑似與人結仇後遭尋仇狙殺。據悉，劉憲治曾於某次餐敘時飲酒喝醉，竟稱某派出所所長「敬酒時沒有正眼看他」，當場打了所長一巴掌，事後酒醒賠了一大筆「和解金」才私了恩怨。

另外「三環幫」在竹東本就行為囂張。2021年9月，時任竹東分局分局長江建忠榮陞至宜蘭三星警分局長，但在分局長交接之際，「三環幫」竟請來佛祖車、白舞獅、蜈蚣陣等喪事陣頭，掛上「恭喜升遷，普天同慶」等字樣，在分局前方繞行挑釁。此舉讓警界顏面掃地，也讓時任警政署長震怒，揚言要「嚴辦到底」。

後續警方展開調查，發現由一名朱姓男子雇用這些民俗技藝團，因涉及侮辱公署罪，遭判刑4月，可易科罰金。警方也發現陣頭繞行時，有多名「三環幫」的成員在場圍觀錄影，經組成專案小組與檢察官進一步追查出幕後藏鏡人，歷時8個月終於成功掃蕩，並掌握犯嫌妨害秩序、暴力討債等相關不法事證，將舞獅案同夥蕭姓、巫姓主嫌等12人依《組織犯罪條例》等罪送辦。

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