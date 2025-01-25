殘忍虐殺少年！16周年忌日剛過　「三環幫」劉憲治慘遭斷掌喪命

▲竹東鎮發生6人遭槍擊、刀傷案件，三環幫董事長劉憲治遭槍擊亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹縣竹東鎮昨（24日）下午傳出當地「三環幫」遭外地黑幫尋仇重大治安事件，造成1死5傷，其中死者是三環幫董事長劉憲治。而劉憲治曾在16年前涉入竹東林姓少年命案，林當時被多名黑幫分子聯手虐死，棄屍在防空洞，沒想到少年16周年忌日剛過，劉憲治也因黑道尋仇身中2槍、右手掌遭砍斷，送醫不治身亡。

據判決指出，當時剛滿18歲的林姓男子，其3名好友與「三環幫」元老之一鍾仕綺等人結仇，只因仇家找不到人，又知道林和他們交好，得知林於2009年1月21日傍晚在竹東鎮某國小打籃球，鍾竟率眾前往球場押人，逼問林好友的下落，過程驚動警察來查看，但等警察離去後，眾人便將林和另兩名球友矇眼帶到走拷問，期間如果不聽話，就拿塑膠軟管毆打，並將他們當成人質，想逼林的好友出面。

而後林等人被押到釣蝦場，遭眾人拿鋁棒、水管毆打，將林活活打死，在23日凌晨開車將屍體棄置在舊台3線產業道路旁某防空洞，劉憲治等人決定由鄭姓少年獨自頂罪，鄭姓少年也在同日上午前往警局自首。警方將全案以「三環幫」組織犯罪移送，其中劉憲治因協助遺棄屍體罪遭判刑。

劉憲治當年以兇殘手法虐死林姓少年，沒想到，整整16年後，劉憲治也因黑道火拚慘遭斷掌槍殺。