黑幫毒品外送「款式齊全」24hrs出貨　老顧客還送喪屍煙彈

記者邱中岳／台北報導

刑事警察局電信偵查大隊，在日前鎖定竹聯幫仁堂明仁會成員，涉嫌分裝、銷售毒品，警方在日前前往攻堅，共計逮捕主嫌在內等7人，另外查扣各式毒品以及手機、磅秤4台、毒品吸食器、點鈔機1台、K盤、分裝袋、大麻研磨器等贓證物。

警方調查，25歲的鄧姓男子，平時以竹聯幫明仁會成員自居，主要混跡新莊地區，且是新莊分會專門負責毒品配銷的組長，警方發現，鄧姓男子還會在網路上打廣告，藉此吸引民眾上門消費，還主打24小時不斷電供貨。

▲明仁會新莊分會成員搞毒品外送，24小時不斷電出貨。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，鄧姓男子與6名小弟，在新莊地區直接承租1樓店面，並且叫小弟在裡面等待派送毒品，有空時候更加裡面當成毒品分裝工廠，當場在裡面分裝毒品，並且主打25小時不斷電送貨上門服務，讓消費毒蟲趨之若鶩。

警方指出，在日前掌握鄧姓男子等人犯罪事證，並前往新莊等地攻堅，查獲第二級毒品哈密瓜錠157顆、第二級毒品大麻、第二級毒品依托咪酯電子煙彈11顆、第三級毒品K他命48包、第三級毒品咖啡包342包。

▲明仁會新莊分會成員除了外送毒品，更成立毒品分裝工廠，還上網打廣告。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外從7人身上查扣手機14支(含工作機)、磅秤4台、毒品吸食器、點鈔機1台、K盤、分裝袋、大麻研磨器等贓證物，訊後將鄧嫌等人移送法辦，由檢察官向法院聲請羈押獲准，並於偵查後以組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例起訴。

警方還發現，該販毒集團為了吸引消費者，更囂張地拍攝影片投放在國內青少年學子經常使用的社群平台進行推廣，甚至為了鞏固購買毒品常客，以套餐促銷方式免費附贈俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子煙彈，販毒手法十分惡劣。