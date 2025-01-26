2025年貼春聯禁忌大公開　專家提醒：家中若有「這事」不能貼

▲新年貼春聯也有注意事項及相關禁忌，命理專家提醒，家中若有喪事未滿一年，不宜貼春聯。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

2025新年到，家家戶戶開始準備貼上春聯，以迎接新年。命理師楊登嵙指出，新年貼春聯也有注意事項及相關禁忌，例如貼春聯時要注意上下聯區分；居家門口不能單貼一個「春」字，否則容易招到爛桃花。他提醒，家中若有喪事未滿1年，不宜貼春聯，同時也不能包粽子。

楊登嵙表示，根據《禮記-曲禮》的說法，從室內往外看，左邊為龍邊，右邊為虎邊，龍邊位序較大，應貼上聯，而虎邊位序較小，應貼下聯。上聯的最後一字通常是仄聲字，而下聯則是平聲字。例如，「天增歲月人增壽」為上聯，「春滿乾坤福滿門」為下聯。

其次，楊登嵙提醒，居家大門口不要單貼一個「春」字，因為這在古代是怡紅院（類似現代的聲色場所）才會做的，容易招來爛桃花。另外，大門口也不能倒貼春聯。雖然「倒」與「到」同音，但在大門口倒貼「財」或「福」字，會有把財或福倒光的意思。相反，窗戶、內門或水缸、酒缸等器具可以倒貼，寓意「財到」、「福到」。

楊登嵙說，貼春聯時要貼單數，單數象徵吉祥，如1、3、5為陽，而偶數2、4、6則為陰，容易招陰氣。整個家裡貼的春聯數目則不計算陰陽。舊春聯應該撕下來，表示除舊佈新，不可直接在舊春聯上貼新春聯。

此外，寫春聯時要避免使用不吉利的字，例如滅、絕、死、亡等字。此外，家中如果有喪事未滿一年，不應貼春聯，以免有慶祝的意味，同時也不可包粽子，因為這象徵著一個接一個的不吉利。