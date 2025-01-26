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楊梅休息站自撞2死！她目睹全過程　撞擊瞬間爆炸「沒有人下來」

記者張靖榕／綜合報導

國道1號楊梅休息站25日發生重大車禍，40歲倪姓男子駕駛電動車駛在楊梅休息站，因不明原因撞上入口分隔島，撞擊瞬間車輛起火燃燒，目前2人死亡、6人輕重傷仍在搶救中。目擊者指出，事故發生當下，周圍許多人第一時間衝去幫忙滅火，但火勢太大一時間根本滅不掉。

女性目擊者於社群平台Therads上表示，當時全家人剛洗手完上車準備離開楊梅休息站，看到倪男駕駛的電動車自撞爆炸。目擊者指出，倪男自撞地點旁邊是警察隊，撞擊當下車子爆炸起火，人員從便利商店取出4、5支滅火器，第一時間衝去試圖撲滅火勢，連停在匝道旁的拖吊車也趕緊將車開到匝道上擋住後放車輛，避免其他不知情的自小客車進到事故路口，接著拖吊車司機也拿乾粉滅火器下車救援。

▼楊梅休息站車禍，導致2死6傷。（圖／翻攝《記者爆料網》）

▲▼楊梅休息站車禍，導致2人死亡、6人受傷。（圖／翻攝《記者爆料網》）

▲楊梅休息站重大車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲楊梅休息站重大車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

目擊者表示，親眼看著倪男駕駛電動車撞上分隔島爆炸，「火是同時冒出來，沒有人下來，因為火一直在燒，大家不敢上前去破壞車門。」

倪男25日晚間駕車南下，準備載著妻小及親友小孩返回雲林老家過年，怎料車子駛進楊梅休息站時，因不明原因撞上休息站入口的車道分隔島護欄，導致車輛起火燃燒。

本起事故目前確認，倪男因受困車上無法逃生成焦屍，另外還有1名10歲男童搶救不治，其餘6名傷者分別被送往中壢聯新醫院、楊梅天成醫院、楊梅怡仁醫院、長庚醫院、湖口仁慈醫院救治。

據了解，倪男駕車載著展姓妻子，車上還有3名2人的小孩，另外3名小孩則是展女弟弟的孩子，一車8人南下返回雲林過年。

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