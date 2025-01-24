　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

海軍中士2度硬上學妹！群組宣示主權還嫌臭鮑魚　害她崩潰退伍

▲桃園市沈姓房仲去年1月間邀約酒店女坐檯陪酒，恫嚇「若不當其女友，將告知公司接私桌」恫嚇，再趁機硬上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲洪姓海軍中士性侵女同袍，遭判5年10月。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

洪姓海軍中士趁負責招募人才時，性侵同業務的學妹小美(化名)，事後還在工作群組宣稱小美是他女朋友。同年洪男又趁跟小美、同袍喝酒聚會時，向學弟表示「這個她是我的」，再度性侵已泥醉的小美，事後又傳訊學弟表示「她自己主動的」、「臭鮑魚」。小美屢遭侵犯痛苦不堪，寧可負擔公費賠償48萬，也要申請退伍，並將洪男告上法院。橋頭地院判定洪男犯行屬實，依他犯2個現役軍人犯強制性交罪，合併處5年10月。可上訴。

判決指出，洪男為海軍左營後勤支援指揮部兩棲履車保修工廠中士，因負責招募人才，認識同業務學妹小美，並在2023年3月17日一起到台中執行任務，洪男於晚間11時敲小美的旅館房門，進房聊天不久，便強行壓制小美，對她強吻、撫摸，指侵得逞，後因小美奮力抵抗才罷手。事後洪男還在招募士的群組內「宣示主權」，向大家表示小美是他的女朋友，經小美立即抗議，洪男仍改口「未來的女朋友」，甚至看到小美的IG限動，還傳送「想生了嗎」等訊息。

而後小美在2023年8月5日應同袍邀約，到洪男的友人家喝酒，洪男也有到場，在席間不斷對小美勸酒，並趁小美泥醉到3樓房間休息時，再度對她性侵得逞。小美不堪受辱，將洪男告上法院。

庭審時，小美表示，她考慮到洪男是同事也是學長，工作上會有交集，國軍職場圈子又小，所以遭性侵後先試著調適自己，並繼續和洪男聊天、互動，以為自己能夠慢慢釋懷，沒想到洪男完全不尊重她，她後來申請退伍，還因此需負擔公費賠償48萬，到現在還在嘗試調適自己。

同袍也證稱，他是洪男同單位學弟，案發當天他約小美喝酒，因洪男表示他朋友的住所「有房間可供酒後休憩，環境理想」，所以他、小美、洪男當天到洪男友人家聚會，在場共4人都喝了很多酒，小美先上樓休息後，他和洪男隨後也一起上樓，看到小美在床上睡覺，他也到隔壁隔間睡覺，洪男有來找他說「這個她是我的」，後來他聽到小美的隔間傳來「不要」之類的聲響，但因為喝醉沒特別注意，隔天早上小美哭著表示遭洪男性侵。

同袍表示，他詢問洪男性侵一事，洪男還用IG即焚模式傳送「很臭」、「哪有除毛」、「她自己主動的」、「然後我覺得她太乾」、「我要弄濕一點」、「她就反抗了」、「然後又很臭就軟掉了」、「我現在手指都還是臭鮑魚的味道」、「我在台中弄她的時候也才見幾次面」等語。

另外，當小美傳訊質問洪男「我已經極力反抗了，你又變本加厲傷害我」、「這不是第一次了」，洪男也回「對不起，我的行為讓妳感到噁心，真的實在很對不起你，我會在（再）注意自己的行為舉止」、「希望妳可以在（再）給我給（改）過自心（新）的機會」。

法官審理，檢視相關證據後，認為洪男第一次性侵是趁小美獨自處於陌生環境、無熟識人可求援時下手，第二次又趁小美泥醉難以反抗時侵犯，都侵害她的性自主權，審酌洪男始終否認對小美強制性交，又沒有取得小美的原諒，依洪男犯2個現役軍人犯強制性交罪，合併處5年10月。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權,請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／陽明山參加餐敘　北榮胸腔科主任柯信國倒地猝死
吸金44億！　保時捷代步「床下全是LV」
小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！　法師一看：纏7個
快訊／兄弟與江坤宇簽10年大約破紀錄　史上最年輕億元男
燒碎三代人！女兒昏迷指數仍是3　母恐成植物人
明天才連假「一半請假了」！　一票笑：今天上班才爽
隔壁起火鄰宅遭殃！18年簽名球燒光　鐵粉崩潰看身心科
義大醫院「升格」醫學中心！　看病最多貴350

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／陽明山參加餐敘！北榮胸腔科主任柯信國突倒地猝逝

彰化惡火燒死父子　日本連夜趕回...嬤超堅強：有呼吸的先顧好

快訊／鈕承澤抵派出所！戴墨鏡報到畫面曝　雙手合十道謝

駕駛沒禮讓挨罰6千　喊冤「遇行人必停等5秒」結果被打臉

基隆阿伯清晨「來回穿越鐵道」！警秒上前帶離　依法最高可罰5萬

苗栗勇消休假救回老翁！竹市消防局發函長官才知　縣長發紅包

彰化惡火燒碎三代人！女嬰昏迷指數仍是3　母缺氧過久恐成植物人

海軍中士2度硬上學妹！群組宣示主權還嫌臭鮑魚　害她崩潰退伍

倉庫起火鄰宅遭殃！18年簽名球燒光　台鋼雄鷹鐵粉崩潰看身心科

議員大掃除驚見巨大鞭炮！環保局急喊卡：會炸掉　消防隊給答案

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【泰格與雪兒】當我ATM?

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

#徐乃麟 嚴重 #違停 車險被拖走 警2mins完成執法過程曝

#高雄 賓士猛撞分隔島燒成火球 23歲駕駛 #酒測值 0.9

快訊／陽明山參加餐敘！北榮胸腔科主任柯信國突倒地猝逝

彰化惡火燒死父子　日本連夜趕回...嬤超堅強：有呼吸的先顧好

快訊／鈕承澤抵派出所！戴墨鏡報到畫面曝　雙手合十道謝

駕駛沒禮讓挨罰6千　喊冤「遇行人必停等5秒」結果被打臉

基隆阿伯清晨「來回穿越鐵道」！警秒上前帶離　依法最高可罰5萬

苗栗勇消休假救回老翁！竹市消防局發函長官才知　縣長發紅包

彰化惡火燒碎三代人！女嬰昏迷指數仍是3　母缺氧過久恐成植物人

海軍中士2度硬上學妹！群組宣示主權還嫌臭鮑魚　害她崩潰退伍

倉庫起火鄰宅遭殃！18年簽名球燒光　台鋼雄鷹鐵粉崩潰看身心科

議員大掃除驚見巨大鞭炮！環保局急喊卡：會炸掉　消防隊給答案

女伴要求「搭計程車回家」黃靖倫1舉動失戀了！佳娜：沒錢為什麼要追

快訊／陽明山參加餐敘！北榮胸腔科主任柯信國突倒地猝逝

堅持每周買1張彩券　男「連續10年不放棄」圓夢中3千萬元大獎

大罷免時代來臨？　吳子嘉預言結果「大膽喊1句」：變更混亂

彰化惡火燒死父子　日本連夜趕回...嬤超堅強：有呼吸的先顧好

嘆民眾黨主席之爭不公平　蔡壁如喊話「別上演宮鬥戲碼、英雄主義」

香港美國商會：逾6成受訪會員預期美中關係惡化

獨行俠中鋒被踢頭一度倒地不起　再遭「抓鳥」攻擊球迷都喊痛

貴又難吃都倒了！高雄老夜市「人潮景象復活」　網驚：外國人超多

「劉德華」幫朱元璋燒磚？一塊磚頭暗藏明代定都往事

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

社會熱門新聞

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

28歲脫緬者：詐騙未達標電刑「撐不到過年」

即／朱學恒主動提前入監過年　強吻鍾沛君判刑11月

5億高中生「配偶夏男」確定入獄　兄姊加入爭產

小情侶騎車撞上違規車1死　肇事男判9月

誘拐台人淪豬仔　傳黑道組「復仇者聯盟」追牽線女

24歲男慢速撞擊特斯拉　離奇死在駕駛座

國防部驗收玩假的！業者竟靠假文件拿下炸藥標案

苗栗議員陳光軒2度酒駕　民進黨開除處分急轉彎

金門女地主封鎖車道　公共危險罪判刑

夫外遇太忙Excel排行程　妻見辣照氣炸

英文爛！搭訕妹子以為挨罵　男亮槍恐嚇

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

更多熱門

相關新聞

即／鈕承澤不用戴電子腳鐐　明起定期到派出所報到

即／鈕承澤不用戴電子腳鐐　明起定期到派出所報到

導演鈕承澤因性侵案遭判刑4年，4度聲請假釋終於獲准。鈕承澤今早（23日）抱著象徵「出芋新生」的芋頭苗盆栽離開花蓮監獄，之後便搭車北上到北檢受理保護管束報到，鈕待了2個多小時後，於下午5時許離開北檢。據悉，北檢認為鈕再犯機會低，評估後未對其實施科技設備監控，但需要每個禮拜到大安分局新生南路派出所報到一次。

色老頭指侵女童　「指認畫像」抓到他

色老頭指侵女童　「指認畫像」抓到他

震驚！傳奇李維拉夫婦捲入性侵指控

震驚！傳奇李維拉夫婦捲入性侵指控

抓頭逼女碩士吞吐！醫大名教授下場曝

抓頭逼女碩士吞吐！醫大名教授下場曝

女律師約炮4寶爸！遭無套性侵+強制直播

女律師約炮4寶爸！遭無套性侵+強制直播

關鍵字：

性侵台灣海軍法院判決刑期受害者

讀者迴響

熱門新聞

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

「千年一遇」20歲J級AV女優放送辣照

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走

28歲脫緬者：詐騙未達標電刑「撐不到過年」

李東憲「台灣身分被註銷」　健保沒了！

情人變仇人！尼克星開嗆妙智遭喊告

台人大阪亂丟行李箱　紙條2字氣壞網

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

最適合愛情長跑星座Top 3

男花889萬買房！7年後驚見地下室「原屋主沒搬走」　判決超意外

鴻海年終大紅包今入帳！績效獎金大增30％　員工嗨等上午嘉年華會

更多

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【泰格與雪兒】當我ATM?

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面