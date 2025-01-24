海軍中士2度硬上學妹！群組宣示主權還嫌臭鮑魚　害她崩潰退伍

▲洪姓海軍中士性侵女同袍，遭判5年10月。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

洪姓海軍中士趁負責招募人才時，性侵同業務的學妹小美(化名)，事後還在工作群組宣稱小美是他女朋友。同年洪男又趁跟小美、同袍喝酒聚會時，向學弟表示「這個她是我的」，再度性侵已泥醉的小美，事後又傳訊學弟表示「她自己主動的」、「臭鮑魚」。小美屢遭侵犯痛苦不堪，寧可負擔公費賠償48萬，也要申請退伍，並將洪男告上法院。橋頭地院判定洪男犯行屬實，依他犯2個現役軍人犯強制性交罪，合併處5年10月。可上訴。

判決指出，洪男為海軍左營後勤支援指揮部兩棲履車保修工廠中士，因負責招募人才，認識同業務學妹小美，並在2023年3月17日一起到台中執行任務，洪男於晚間11時敲小美的旅館房門，進房聊天不久，便強行壓制小美，對她強吻、撫摸，指侵得逞，後因小美奮力抵抗才罷手。事後洪男還在招募士的群組內「宣示主權」，向大家表示小美是他的女朋友，經小美立即抗議，洪男仍改口「未來的女朋友」，甚至看到小美的IG限動，還傳送「想生了嗎」等訊息。

而後小美在2023年8月5日應同袍邀約，到洪男的友人家喝酒，洪男也有到場，在席間不斷對小美勸酒，並趁小美泥醉到3樓房間休息時，再度對她性侵得逞。小美不堪受辱，將洪男告上法院。

庭審時，小美表示，她考慮到洪男是同事也是學長，工作上會有交集，國軍職場圈子又小，所以遭性侵後先試著調適自己，並繼續和洪男聊天、互動，以為自己能夠慢慢釋懷，沒想到洪男完全不尊重她，她後來申請退伍，還因此需負擔公費賠償48萬，到現在還在嘗試調適自己。

同袍也證稱，他是洪男同單位學弟，案發當天他約小美喝酒，因洪男表示他朋友的住所「有房間可供酒後休憩，環境理想」，所以他、小美、洪男當天到洪男友人家聚會，在場共4人都喝了很多酒，小美先上樓休息後，他和洪男隨後也一起上樓，看到小美在床上睡覺，他也到隔壁隔間睡覺，洪男有來找他說「這個她是我的」，後來他聽到小美的隔間傳來「不要」之類的聲響，但因為喝醉沒特別注意，隔天早上小美哭著表示遭洪男性侵。

同袍表示，他詢問洪男性侵一事，洪男還用IG即焚模式傳送「很臭」、「哪有除毛」、「她自己主動的」、「然後我覺得她太乾」、「我要弄濕一點」、「她就反抗了」、「然後又很臭就軟掉了」、「我現在手指都還是臭鮑魚的味道」、「我在台中弄她的時候也才見幾次面」等語。

另外，當小美傳訊質問洪男「我已經極力反抗了，你又變本加厲傷害我」、「這不是第一次了」，洪男也回「對不起，我的行為讓妳感到噁心，真的實在很對不起你，我會在（再）注意自己的行為舉止」、「希望妳可以在（再）給我給（改）過自心（新）的機會」。

法官審理，檢視相關證據後，認為洪男第一次性侵是趁小美獨自處於陌生環境、無熟識人可求援時下手，第二次又趁小美泥醉難以反抗時侵犯，都侵害她的性自主權，審酌洪男始終否認對小美強制性交，又沒有取得小美的原諒，依洪男犯2個現役軍人犯強制性交罪，合併處5年10月。可上訴。

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