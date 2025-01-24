控公公性侵「跪地唸經抵抗」新北女墜樓慘死　丈夫隔天也身亡

▲新北一對夫妻墜樓身亡，又衍生性侵案件。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／新北報導

新北女子小美和丈夫阿宏(化名)為錢發生爭執，於2021年3月14、15日相繼墜樓身亡，小美的母親認為女兒生前曾遭公公性侵，將小美的公公告上法院，然而小美生前雖向諸多親友表示遭公公侵犯，卻未說明細節，描述也前後不一，也沒有提供相關證據，加上夫妻倆都已身亡無法求證，因證據不足，法官判公公無罪。

據調查，小美和阿宏在2021年3月14日半夜3時許，在住處因金錢問題發生爭執，小美隨後從頂樓墜樓，隔天阿宏也在相同地點墜樓身亡，檢方相驗後發現小美有飲酒、服用過量藥物的情形，判定小美因在生前服用毒品、酗酒，產生幻覺、幻聽等情況。

而小美的母親控訴，小美和阿宏、公公同住，在2021年農曆過年前某天，小美在住處被公公強逼口交，公公事後也被新北地檢署依家暴妨害性自主起訴。

全案審理時，公公表示沒有性侵小美，公公的律師認為，小美有施用毒品的習慣，公公發現後告訴兒子阿弘，小美因而心生不滿，向阿弘和其他親友誣陷遭公公家暴，導致親子關係惡化，小美和阿弘也已死無對證，難以排除是誣陷。

另有小美的黃姓友人證稱，小美提到公公會對她「手來腳來(台語)」，但沒有具體說明情況。葉姓友人也證稱，小美曾說某天公公要她去房間、要抱她，後來公公就要對她做出踰矩行為，雖沒說明是甚麼行為，但他猜是發生性關係，小美說她拒絕公公並跪在地上念經文，也提到這件事被阿宏發現，阿宏就將父親打到送醫。

謝姓友人則說，小美曾說公公性侵她，公公還說他和阿宏同姓、身上都留相同的血，給他上和給阿宏上結果一樣。小美說這些的時候爆哭，但因為一邊是丈夫、一邊是公公，小美也不知道該怎麼辦。

劉姓友人證稱，小美曾拿她和公公的LINE對話給她看，內容有小美問公公「為什麼要性侵我」，公公回應「這部分我不回應」，另外小美表示，有天阿宏服藥睡覺，她洗完頭髮沒有吹風機，公公說要幫她吹頭髮、說要抱抱她，結果就撫摸她的胸部和下體，要她幫忙口交。

▲小美雖對多名親友表示自己遭性侵，但未報警也未提供細節。（示意圖／免費圖庫pixabay）

還有友人拿出訊息表示，小美曾向他訴苦說「還有很多事沒說呢。他爸還性侵我呢。ㄎㄎㄎ。我現在等於是被關在他旁邊的狗。他還說他對我付出的，他會慢慢加倍討回來」、「是有一次他趁他兒子喝醉，他說『爸爸抱抱女兒』，就性侵了。而且阿公在外面，他還不准我叫，我他媽一直哭。X你娘」

小美的母親則說，小年夜和小美、劉姓友人用餐後，友人告知小美遭公公性侵2次，分別在2020年年底、20201年農曆春節前，她聽了一直連絡小美，小美本來表示明天見面再講，後來又說她之後不能回娘家，不然阿宏要跟她離婚。

不過也有友人表示，他問小美有沒有遭公公性侵，小美說沒有，接著突然罵了一連串髒話、三字經，說公公沒有那個膽，然後很認真的說「我有思覺失調症、不論我今天做什麼、說什麼，我到警察局、我還是會沒事」，讓他相當傻眼。

法官認為，小美就遭性侵的時間、地點、方式及次數等細節，都沒明確說明，加上證詞不一，也無其他證據，無法排除親友在小美過世後，因彼此討論案情而證述受汙染。另小美生前雖曾以臉書、LINE等通訊軟體提及「他爸還性侵我呢」，但通訊時間距她墜樓身亡，已有相當時日，當時公公也已搬走獨居，而阿宏也作證墜樓當晚和小美因經濟問題爭執，這些訊息難因小美身亡就作為可信證據。

法官指出，公公曾傳訊對小美說「因為他愛你。我怎樣都是錯。所以也不講出當天所有的情形」、「我選擇自己承受，已經是站在我兒子的立場上幫妳了。妳應該還記得妳拿安的工具出來吧」等語，公公雖未在訊息對小美性侵指控回應，但不排除可能是基於親情考量。由於小美夫婦已不幸雙亡，無法傳喚對質，因證據不足，判公公無罪。可上訴。

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