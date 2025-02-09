寒流冷到明清晨「白天回暖20度↑」　周二晚全台變天下雨

▲今日全台受寒流影響各地非常寒冷。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

今（9）日持續受到寒流影響，台灣各地非常寒冷，低溫迎來7至10度，離島更是只剩5度左右，預計明日白天寒流才會逐漸減弱，高溫回升至20度以上，仍提醒民眾須留意日夜溫差；降雨部分，下周二起因南方水氣加上鋒面通過影響，中南部地區、台東地區會出現局部較大雨勢，外出記得攜帶雨具。

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▲今日全台最低溫落在石碇6.4度。（圖／氣象署提供，下同）

▲未來一周溫度趨勢。

根據氣象署最新說明，今日全台受到北風高壓影響，北部、東半部、中南部雲量偏多，白天高溫回升幅度不明顯，最低溫落在新北石碇6.4度，馬祖4.5度、金門5.2度，西半部、宜花地區也只剩7至10度，低溫情況相較昨天廣泛，冷的情況預計持續到明日白天才會減緩，但仍提醒明日清晨台灣各地還是有機會迎來10度低溫。

針對未來整周溫度趨勢，氣象署指出，寒流在明日白天減弱，周一、周二轉乾冷，台灣各地白天高溫回升至20度以上，但周二清晨受輻射冷卻影響，仍有機會出現10度低溫，須留意日夜溫差，周二晚上起至周五氣溫則起伏不大。

▲未來一周降雨趨勢。

降雨部分，周二晚上起受東北季風及南方水氣影響，雨勢開始明顯，中南部地區、台東會有局部陣雨及較大雨勢發生，須注意對流式降水，短時間的雨會來得急且大，周五水氣仍多維持陰雨天氣，部分地區會有零星降雨，直至周六東北季風減弱轉乾，僅剩迎風面北部、東半部有局部短暫雨，其他地區則回到多雲到晴的天氣型態。

另提醒未來一周水氣偏多高山降雪機率低；未來則不排除還有寒流發生機會，但仍須再觀察。