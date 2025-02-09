9000萬人急凍！美國東北2場暴風雪接力強襲　國家氣象局：不宜外出

記者吳美依／綜合報導

美國東北部面臨2場冬季風暴接力強襲，第一場暴風雪已於8日起影響當地，中西部到東北部19州發布冬季風暴警告，逾9000萬人面對下雪與結冰的嚴寒天氣，第二場暴風雪預計11日進入中大西洋州份，也就是華盛頓特區、巴爾的摩所在的東北部與南部之間。

▲新罕布夏州朴次茅斯（Portsmouth）一名男子正在清除積雪。（圖／達志影像／美聯社）



ABC、華盛頓郵報報導，隨著第一場暴風雪到來，麻州、羅德島州、康乃狄格州、紐澤西州、紐約州大部分地區發布冬季風暴警報。五大湖地區8日持續下雪，到了當日晚間，東北大部分地區都有降雪，並且隨著夜色變深越下越大，尤其是新英格蘭地區（New England）。

如果以降雪量來看，東北部廣大地區都將超過6英寸（約15公分），一些地區甚至可能高達1英尺（約30公分）。此外，賓州南部到中大西洋州份，都有可能出現道路結冰，導致交通危險、不宜出行。

9日清晨，降雪將會逐漸減緩，儘管黎明前後仍有零星降雪，但隨著天空逐漸放晴，上午東北地區的天氣將有所改善。

不過，下一場暴風雪預計11日進入中大西洋州份，為華盛頓特區、馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）、維吉尼亞州里奇蒙（Richmond）帶來新一輪的大雪與結冰，甚至在美東部分地區，帶來雨雪交雜的天氣型態。

