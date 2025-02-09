太冷！男子坐在椅上猝死　台中一天內13人內科急病救護死亡

▲台中市消防局統計，昨日8時至今日8時，總計有22件內科OHCA救護，其中13人明顯死亡未送醫。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

寒流來襲，中央氣象署發布低溫特報，台中市區昨晚最低溫不到10度，今晚預計也僅有9度左右。台中市消防局統計，昨日8時至今日8時總計，有22件OHCA內科急病救護，其中9人有送醫，其餘13人明顯死亡，年齡介於23歲至94歲之間，是否因寒流低溫或其他因素死亡，仍待釐清。

今日中午，台中市東區福仁街也傳出一件急病死亡案，一名年約72歲男性被發現坐在椅上，由救護人員到場，判定男子已經明顯死亡，並未送醫。警方則說，男子為自然死亡，並無外力介入痕跡，死因待確認。

中央氣象署今（9日）上午10時45分針對21縣市發布低溫特報，因今至明（10日）清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷；桃園以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣等21縣市，預計影響時間將持續到10日上午11時。