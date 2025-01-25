內捲加匯率波動　陸三大航去年虧損逾47億元人民幣

▲中國國際航空。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸三大航空（中國國航、中國東航、南方航空）陸續披露完2024年年度業績預虧公告，由於行業競爭加劇以及匯率波動等因素，依舊面臨虧損，但虧損大幅收窄。

澎湃新聞報導，去年大陸三大航預計均未實現扭虧為盈。其中，國航預計2024年度歸母淨虧損約為1.6億元（人民幣，下同）到2.4億元，上年同期為虧損10.46億元，預計去年虧損收窄77.1％至84.7％。

東航預計歸母淨虧損約為33億元至43億元，上年虧損81.68億元，預計去年虧損收窄47.4％至59.6％。南航預計歸母淨虧損為12.5億元到18.7億元，上年虧損42.09億元，預計去年虧損收窄55.6％至70.3％。

據計算，2024年三大航預計共虧損47.1億元至64.1億元，2023年共虧損134.23億元，意味著去年預計虧損收窄五成至六成。

2024年前三季，國航淨利潤達13.62億元，年增七成；南航淨利潤達19.65億元，年增近五成；東航虧損1.38億元，減虧超九成。對於去年業績預虧的原因，三大航均提及行業競爭加劇以及匯率波動等因素的影響。

國航指出，在經營形勢日趨複雜多變的情況下，受大陸國內市場競爭加劇、國際市場不確定性增強、油價匯率等要素價格波動影響，2024年公司仍處於經營虧損狀態。

東航指出，2024年大陸國內民航客運市場穩步成長，但受行業競爭加劇、公商務出行需求不足、油價及匯率波動等因素影響，預計公司2024年經營業績出現虧損。

南航指出，受國際市場恢復相對緩慢，全球供應鏈不暢導致飛機航材等價格大幅上漲以及人民幣貶值等多重因素影響，公司經營壓力依然巨大，2024年歸屬於上市公司股東淨利潤呈現虧損。

2025年大陸全國民航工作會議1月9日在北京召開。會議指出，2024年全行業減虧206億元，總體實現扭虧為盈。2025年，預計完成運輸總周轉量1610億噸公里、旅客運輸量7.8億人次、貨郵運輸量950萬噸。