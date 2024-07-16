國際航線復甦慢　中國4大航空上半年持續虧損

▲國航班機。（圖／CFP）



文／中央社台北16日電

今年上半年，中國4大航空公司持續虧損，虧損幅度從人民幣6億元到30億元不等。分析指出中國的國際航線尚未完全恢復至疫情前水準，且航空業運力仍然過剩。

綜合第一財經、界面新聞報導，從已經發布半年報的幾家航空公司來看，今年第2季的業績大多不如第1季，中國國際航空、東方航空、南方航空、海南航空等4大航空公司均預計仍將虧損。

據統計，4家航空公司今年上半年的虧損幅度約從人民幣6億元到30億元不等（約新台幣27億元至135億元）。

報導引述業內人士分析，今年中國民航業要全年轉虧為盈，仍有難度。「上半年4家公司的虧損，高鐵的競爭是一個重要的因素，但背後最關鍵的是市場需求的不足，在去年報復性出遊過後，今年市場回歸理性，以往是不管機票多貴都要出門，現在是只有機票便宜才出發，這是今年市場一個巨大的轉變。」

分析也指出，中國的國際航線、民眾出遊的需求尚未恢復疫情之前，但是飛機卻在不斷增加，造成供需矛盾。

據報導，最新發布的中國「2023民航統計公報資料」，2023年的旅客運輸量為6.2億人次，雖然較前一年成長146.1%。但與2019年的6.6億人次相比，仍未恢復。然而，2023年的民航客機數量仍在增加，2023年底達到4013架，比2022年底增加71架，比2019年底更是增加368架，增幅超過10%。

至於國際航線的數量，資料顯示只恢復到2019年的8成左右。

報導指出，國際航線尚未恢復，代表大量原本要執飛國際長程航線的飛機要回到國內航線的市場，自然影響了航空公司的票價、飛機利用率以及載客率。在4大航空公司的報告中都提及了「國際市場整體恢復情形低於預期，供過於求；國內市場競爭加劇，面臨挑戰」，等虧損原因。

報導引述中國民航管理幹部學院教授鄒建軍分析，2024年的航空運輸市場可能不會有太樂觀的表現，第1季可能會優於2023年，但第3季可能不會盡如人意，「爬坡過坎」將是今年航空業全年的真實寫照。