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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國航擬購入17架國產飛機　包含6架C919

▲大陸國產大型客機C919。（圖／CFP）

▲大陸「國產大飛機」C919。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中國國際航空（中國國航）22日晚間公告，擬發行A股股票募集60億元資金，引進17架大陸國產的民航機，包含了6架C919「大飛機」以及11架AR21。

中國國航在公告中提到，公司擬向中航集團發行A股股票募集資金總額不超過60億元，用於引進17架飛機項目及補充流動資金，控股股東中航集團擬以現金方式認購公司本次發行的全部A股股票。

公告提到，17架飛機機型包括6架C919及11架ARJ21，按照生產商中國商飛提供的目錄單價計算，上述17架飛機的投資總額共計10.66億美元，約折合人民幣75.71億元，公司擬以本次向特定對象發行A股股票募集資金支付人民幣42億元，而引進的17架飛機預計於2024至2025年交付。

▲東航首架C919「B-919A」進行驗證飛行。（圖／CFP）

受今年客座率和價格水平雙升的帶動，中國國航今年第三季度營收創歷史新高。據第三季度報告顯示，今年第三季度實現營收458.64億元，同比增長152.89%；歸母淨利潤為42.42億元，去年同期為-86.68億元，實現同比扭虧。

C919是由中國商飛研發製造的150座級窄體幹線民航機，也是大陸自行研發的第一款大型幹線客機，因此有著「國產大飛機」的外號。C919標配168個座位，最多可容納190個座位，第一架交付的飛機今年5月28日開始在東方航空載客執飛。

ARJ21同樣是中國商飛研發製造的飛機，被認為是基於麥道MD-80發展的，共有四種不同的機型，座位最多90個，目前已交付超過上百架。

▲東航首架C919「B-919A」進行驗證飛行。（圖／CFP）

▲東航首架C919「B-919A」進行驗證飛行。（圖／CFP）

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