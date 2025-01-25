醫美風潮盛行！首創醫美器材本土化　「IT+醫療」蹦出新火花

記者邱中岳／台北報導

全台近年掀起醫美微整風潮，許多愛漂亮的女子也在國內做起醫美手術，甚至還出國動刀，其中也包括愛美的男性族群，有一群人在2019年看上醫美商機，在當年製作出全國第一台醫美雷射機器，接著至2024年間，陸續推出4款機種，包括飛梭、除毛、脈衝光以及皮秒等機器類型，提供市場需求。

醫美產業現在在台灣日趨盛行，台北市就有多家醫美診所競爭，2019年，由知名大學教授、商界人士的一個餐會上，正巧聊到醫美的領域，竟發現在座不少人都有做醫美方面的手術、微整，發現不只愛美女性需要，連男性也會諮詢醫美診所，希望讓自己看起來煥然一新。

▲全台掀起醫美風，有一群人默默成立台灣第一個在地生產的醫美器材工廠。（圖／記者邱中岳翻攝）

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在知名大學教授的帶領之下，2019年成立醫美器材團隊，融合醫療、電機、光電等專業人才，成立台灣自創品牌的醫美器材工廠，同年製作出第一台「飛梭雷射」機台，並且取得衛生福利部的相關使用證照，另外還有美國相關衛生單位的核准執照。

「首創MIT醫美器材商機」周副總指出，儘管製造的4台機器，包括飛梭雷射、除毛、脈衝光以及皮秒，都有取得海內外的相關證照，但目前仍以內銷為基礎，接著就要打開海外市場，讓世界看見台灣的醫美技術以及製造工藝。

▲台灣首家在地生產的醫美器材工廠，希望能夠結合醫美、IT兩大產業，讓世界看見。（圖／記者邱中岳翻攝）

醫美器材工廠的周副總表示，全國唯一的MIT醫美機器製造商，第一台機器在2022年取得證照，陸續在2023年取得相關證照，周表示，在地化的好處，就是只要有任何問題，可以立刻前往維修，甚至立即換新產品讓診所可以馬上解除危機，繼續服務客人。

周副總說，台灣幾乎所有的醫美器材幾乎都是國外進口，其中包括韓國、以色列以及美國等國輸入台灣，沒有一個台灣自己專屬的品牌設備，所以才會起心動念，在教授的帶領之下，開始設計研發屬於台灣人自己的醫美器材工廠。

「把IT跟醫療結合」周副總強調，要做一個真正MIT的廠商，台灣有最好的醫療、醫生，且還有IT產業技術，那就應該好好把握，讓2者可以合而為一，這就是當初巨興醫學科技成立的初衷，也將繼續研發不同的醫美器材，讓台灣醫美器材技術更上一層樓。