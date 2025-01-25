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苗栗客家文化館春節歡樂體驗　體驗「跌三烏」傳統博弈

▲（留稿） 苗栗客家文化館春節歡樂體驗 客家庄「跌三烏」傳統博奕重現。（圖／臺灣客家文化館）

▲苗栗銅鑼科學園區內的客家文化館，春節開放民眾體驗客家庄「跌三烏」傳統博弈，另有畫平安燈等應景活動。（圖／臺灣客家文化館，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

2025年蛇年春節何處去？苗栗縣銅鑼科學園區內的「臺灣客家文化館」，屬於國家級的客家文化重大建設，春節期間推出少見的「跌三烏」傳統博弈活動等應景活動，又有送發財金和畫平安燈節，入館免門票，適合親子同行體驗。

苗栗縣「臺灣客家文化館」與高雄市「六堆客家文化園區」，是行政院客家委員會基於保存與展現臺灣南北客家文化風華，陸續推動的國家級客家文化建設。座落在銅鑼科學園區內的臺灣客家文化館，2012年5月啟用，總面積11.32公頃、主館4.32公頃，被賦予引領人們認識客家、走入客庄，展現臺灣客家世界風華，體驗豐富客家文化等多重功能。

▲（留稿） 苗栗客家文化館春節歡樂體驗 客家庄「跌三烏」傳統博奕重現。（圖／臺灣客家文化館）

客家文化館說，因應1月底農曆春節連續假期，安排了多項客家傳統應景活動，開放時間皆為1月30日（初二）至2月1日（初四）。包括「跌三烏」時段：12:00-13:00、14:00-15:00、16:00-17:00，名額：無限制，收費：出示館內發票滿百元發票即可挑戰一次。「伯公祈福送發財金」：11:00-17:00，名額：送完為止，參加方式：整點伯公行春送發財金、伯公區巨大籤筒祈福抽獎拿發財金。

「百人畫平安燈」：11:00-12:30，名額：200人，參加方式：報到時出示當日館內發票或好客劇場票券方可參與。「食福外送員」：11:00-17:00：上午11時~下午5時，前期報名開放300人，其餘為現場報名，採網路預先報名，報到時需出示當日館內發票或好客劇場票券方可參與。「動動手作工坊」：12:00（發福—妝點發糕）、14:00（皂福-手工皂DIY），名額30名，採現場報名方式，收工本費50元。

▲（留稿） 苗栗客家文化館春節歡樂體驗 客家庄「跌三烏」傳統博奕重現。（圖／臺灣客家文化館）

據指出，「跌三烏」是一種舊農村時代傳統的博弈方式， 也有人稱為「跌三覆」，玩的用具只有銅錢與平滑大石頭，銅錢一面保留字稱為「字」，另一面磨光稱為「烏」；玩法是將三個銅錢放在手心，有字的一面朝上，然後往上拋擲銅錢，銅錢碰到石頭後落地，「烏」比較多的人就獲勝。耆老說，日據時代禁賭，只有大年初一到年初三，才開放民眾在廟前或大樹下等公開場合玩。

▲（留稿） 苗栗客家文化館春節歡樂體驗 客家庄「跌三烏」傳統博奕重現。（圖／臺灣客家文化館）

客家文化館不定時會有新主題展覽，館內有常設館、全球館、好客劇場、兒童遊戲館，館內有客家餐廳提供飲食，有趣的影音互動促使遊客更了解客家文化，藉由多媒體影音設備及劇場功能整體改善，提供藝文創作表演及舉辦會議多功能平台，其中亦包含3D立體影音劇院設備，已增添4K劇院型數位電影機、媲美電影院等級寬高比的高增益透聲金屬銀幕、環繞立體音響系統等等優質設備。

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