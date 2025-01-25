　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南橫公路春節連9天全線通車！管制開放時段曝光　警提醒：小心落石

▲南橫公路全線通車至大年初九。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲南橫公路春節期間取消管制，連9天開放通行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

因應今年春節9天連假，為讓用路人春節出遊能規劃更彈性的南橫公路旅遊行程，公路局甲仙段協調梅山口以上復建工程所需物資提早運送，並加派人力提早於連假前進行道路維護整理，因此1月28日（四）及1月30日（二）共兩日，取消原先實施的管制通行。

台20臨105線0K~44K（南橫公路）梅山口至向陽路段，每周二、四道路管制禁止通行，禁止一般用路人進入，自實施以來多數民眾都能體諒南橫公路需要適度管制休養生息，並使南橫走得更遠。

不過，在春節連假期間，為讓用路人行駛南橫公路更加彈性，1月28日（四）、1月31日（二）共2天取消管制通行，開放時段為早上7時至下午14時進入，並於下午17時離開管制路段。

▲南橫公路全線通車至大年初九。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲南橫公路春節期間取消管制，連9天開放通行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

公路局再次提醒，有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

另外，用路人行經南橫公路隨時注意偶發性之可能落石發生，以及注意道路兩側設立之公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／全聯開出1張千萬發票！　幸運門市快看
房仲業者3天2夜吃尾牙！13人食物中毒　名產買不成進醫院
快訊／7-11開出2張千萬發票　中獎門市曝光
台中五星飯店吃尾牙！13人上吐下瀉「拉到脫水」　衛生局稽查
美聯航波音異常急速驟降　「餐盤食物摔滿地」6人受傷
藝人赴泰被拐！　女星揭「台人1通病」才淪豬仔：泰國並不危險

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林消防指揮中心多項創　助提升消防救災量能

童穿制服體驗小小警察營　學習防詐+保護自我

南橫公路春節連9天全線通車！管制開放時段曝光　警提醒：小心落石

「瑞蛇迎春‧寒冬暖心」　林燕祝攜手企業與慈善團體做愛心

台南左鎮噶瑪噶居寺佛祖請吃飯　街友、身障、弱勢團圓吃尾牙

大掃除斷捨離！9大該丟物　命理師曝：節儉過頭恐影響財運健康

春節花蓮旅遊不煩惱！公有停車場免費　市區停車資訊一次看

萬丹紅豆公益馬拉衳賽「送紅包+麵線」　助弱勢家庭過好年

歷史建築變身圖書館！　舊東勢鄉公所辦公廳舍即將完成修復

台南義消玉井中隊捐贈裝備器材　助南消山林滅火效能更周全

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

【切蛋糕神器】烤肉夾也能切出完美比例！

【真嘟假嘟】把「的」換成「嘟」講話會變得很口愛？

【大人的玩法？】球丟完就可以拿玩具　一個一個丟→整桶梭哈

朋友在當婚禮招待...裝陌生人問話！一轉頭傻眼

雲林消防指揮中心多項創　助提升消防救災量能

童穿制服體驗小小警察營　學習防詐+保護自我

南橫公路春節連9天全線通車！管制開放時段曝光　警提醒：小心落石

「瑞蛇迎春‧寒冬暖心」　林燕祝攜手企業與慈善團體做愛心

台南左鎮噶瑪噶居寺佛祖請吃飯　街友、身障、弱勢團圓吃尾牙

大掃除斷捨離！9大該丟物　命理師曝：節儉過頭恐影響財運健康

春節花蓮旅遊不煩惱！公有停車場免費　市區停車資訊一次看

萬丹紅豆公益馬拉衳賽「送紅包+麵線」　助弱勢家庭過好年

歷史建築變身圖書館！　舊東勢鄉公所辦公廳舍即將完成修復

台南義消玉井中隊捐贈裝備器材　助南消山林滅火效能更周全

挺過婚變風波！李易帶六月出席工作聚餐　「一家四口」開心合體

柑橘調是「招財香氣」！隨身噴、家裡放　蛇年大推這幾款

雲林消防指揮中心多項創　助提升消防救災量能

快訊／花69元買便當中了！全聯開出1張千萬發票　幸運門市快看

洗臉台做在廁所外「很普遍？」　鄉民冷回3字超酸

吳春城「壯世代」涉違利益迴避　綠委開議後將提廢止壯促法

憲法法庭未對憲訴法暫時處分　吳宗憲：執政黨可怕到大法官不敢對抗

NBA球衣銷量榜　柯瑞連3季稱王！塞爾提克重返商品王座

童穿制服體驗小小警察營　學習防詐+保護自我

房仲業者3天2夜吃尾牙！回家前13人食物中毒　名產買不成進醫院

【飼主們學起來！】醫生示範用毛巾包「兔兔捲」

地方熱門新聞

即／高雄小港火警「污染物飄散」　市府示警3地區緊閉門窗

彰化永興海堤傳輕生　男子被拉上岸送醫

桃園景福宮除夕夜拜頭香不用搶　送平安掛飾

桃園客家文化館迎新春　精彩活動熱鬧登場

南投燈會推限量貓貓蟲咖波聯名紀念幣

嘉市府新聞科長八年級生朱惠君接任

台南藍晒圖「蛇來晒趣晒好運」市集登場

張嘉郡爭取1.33億　改善雲林5鄉鎮聯絡幹道

趁大掃除斷捨離！命理師盤點9大該丟物

台南強震重創古蹟群文化局勘災啟修復計畫

南消局長偕消友會慰勞0121楠西震災出勤消防人員

花蓮年貨大街4大主題區應有盡有　送多重好禮

桃園捷運長庚線啟動　可行性研究上網招標中

南投燈會規劃原織夢傳說燈區

更多熱門

相關新聞

金廈小三通迎過年高峰　春節客流量估超過5萬人次

金廈小三通迎過年高峰　春節客流量估超過5萬人次

春節假期將至，兩岸小三通預計將迎來人潮，據廈門邊檢總站方面統計，1月28日（除夕）至2月4日（正月初七），金廈小三通客運航線出入境旅客量預計將超過5萬人次。

春節出國玩注意了！「忘做1事」被限制出境　國稅局示警

春節出國玩注意了！「忘做1事」被限制出境　國稅局示警

春節花蓮市區停車資訊必收藏　公有停車場免費

春節花蓮市區停車資訊必收藏　公有停車場免費

期貨投資人注意！　春節休市期間調高保證金10%

期貨投資人注意！　春節休市期間調高保證金10%

春節連假首日 潮州警籲用路人遵守交通規則

春節連假首日 潮州警籲用路人遵守交通規則

關鍵字：

南橫公路春節南橫管制

讀者迴響

熱門新聞

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」

控訴遭公公性侵！夫妻連日墜樓亡

5分鐘掃掉「三環幫」堂口！　5煞開車逃逸畫面曝

統一發票11、12月中獎號碼出爐

竹東黑道火併董事長慘死！三環幫背景曝

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」

曾涉竹東少年命案！「三環幫」劉憲治遭槍殺

天道盟軍師被打斷腿　總動員報復「同理會」

即／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

年輕警擊斃通緝犯挨告　YouTuber募款挺執法

免費招待遊泰被賣掉　直播主失聯2個月

遺產稅1600萬！他崩潰求助：繳不出來

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」

快訊／06:01台南楠西5.1地震　最大震度4級

更多

最夯影音

更多

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面