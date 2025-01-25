南橫公路春節連9天全線通車！管制開放時段曝光　警提醒：小心落石

▲南橫公路春節期間取消管制，連9天開放通行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

因應今年春節9天連假，為讓用路人春節出遊能規劃更彈性的南橫公路旅遊行程，公路局甲仙段協調梅山口以上復建工程所需物資提早運送，並加派人力提早於連假前進行道路維護整理，因此1月28日（四）及1月30日（二）共兩日，取消原先實施的管制通行。

台20臨105線0K~44K（南橫公路）梅山口至向陽路段，每周二、四道路管制禁止通行，禁止一般用路人進入，自實施以來多數民眾都能體諒南橫公路需要適度管制休養生息，並使南橫走得更遠。

不過，在春節連假期間，為讓用路人行駛南橫公路更加彈性，1月28日（四）、1月31日（二）共2天取消管制通行，開放時段為早上7時至下午14時進入，並於下午17時離開管制路段。

▲南橫公路春節期間取消管制，連9天開放通行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

公路局再次提醒，有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

另外，用路人行經南橫公路隨時注意偶發性之可能落石發生，以及注意道路兩側設立之公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播。