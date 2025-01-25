春節花蓮旅遊不煩惱！公有停車場免費　市區停車資訊一次看

▲▼花蓮市公所彙整市區公私立停車場資訊。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為因應新年假期的旅遊人潮，花蓮市設立多處公共停車場，免費提供民眾使用，市政團隊也整理出多座收費停車場給民眾參考，市長魏嘉彥表示，春節假期即將到來，不少大小朋友都期待來花蓮市區觀光，為了避免出現車位一位難求的窘境，公所團隊特意整理出市區停車場清單，供各位民眾參考，希望給大家更方便的旅遊經驗。

花蓮有許多熱門景點，不少觀光客都會趁春假期間拜訪，如舊鐵道當肯公仔、太平洋公園及松園別館等，花蓮市公所為了讓開車的民眾更方便，特意整理出市區停車場清單，讓大家能在景點周遭找到停車位，其範圍分布含商校街、尚志橋、美崙。南北濱及花蓮火車站等多處，希望來訪民眾多加使用。

魏嘉彥表示，每年春節期間都會有許多旅客拜訪花蓮，除了享受豐富的自然景觀外，大家也利用此段時間與家人團圓，希望大家能到處走走，體會不一樣的自然風光。為了讓旅客有更優質的觀光體驗，公所團隊整理出一份市區停車場清單，讓大家在旅遊中不必為車位煩惱，讓我們攜手度過美好的春節假期，也祝福大家新年快樂。

花蓮市免費公有停車場分布於多個里別，收費停車場在中央路兩側、花蓮車站、花蓮市中心及東大門周邊都有，希望大家多參考此清單，減少尋找停車位的時間，花蓮市公所團隊敬祝各位新年快樂，蛇年行大運。