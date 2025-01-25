　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

春節花蓮旅遊不煩惱！公有停車場免費　市區停車資訊一次看

▲▼花蓮市公所????整市區公私立停車場資訊。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市公所彙整市區公私立停車場資訊。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為因應新年假期的旅遊人潮，花蓮市設立多處公共停車場，免費提供民眾使用，市政團隊也整理出多座收費停車場給民眾參考，市長魏嘉彥表示，春節假期即將到來，不少大小朋友都期待來花蓮市區觀光，為了避免出現車位一位難求的窘境，公所團隊特意整理出市區停車場清單，供各位民眾參考，希望給大家更方便的旅遊經驗。

花蓮有許多熱門景點，不少觀光客都會趁春假期間拜訪，如舊鐵道當肯公仔、太平洋公園及松園別館等，花蓮市公所為了讓開車的民眾更方便，特意整理出市區停車場清單，讓大家能在景點周遭找到停車位，其範圍分布含商校街、尚志橋、美崙。南北濱及花蓮火車站等多處，希望來訪民眾多加使用。

▲▼花蓮市公所????整市區公私立停車場資訊。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥表示，每年春節期間都會有許多旅客拜訪花蓮，除了享受豐富的自然景觀外，大家也利用此段時間與家人團圓，希望大家能到處走走，體會不一樣的自然風光。為了讓旅客有更優質的觀光體驗，公所團隊整理出一份市區停車場清單，讓大家在旅遊中不必為車位煩惱，讓我們攜手度過美好的春節假期，也祝福大家新年快樂。

花蓮市免費公有停車場分布於多個里別，收費停車場在中央路兩側、花蓮車站、花蓮市中心及東大門周邊都有，希望大家多參考此清單，減少尋找停車位的時間，花蓮市公所團隊敬祝各位新年快樂，蛇年行大運。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
2萬人線上迎熹妃回宮！　原型驚人長相曝光
汪小菲「對老婆Mandy發脾氣」直播放送！　她尷尬傻眼
夢幻聯動！　周杰倫巴黎合體「好萊塢男神」
邵雨薇「胸前罕解放」超兇事業線！　網驚：原來有料
哪道年菜端上桌最夯？一票點名「這1樣」日本人也愛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大掃除斷捨離！9大該丟物　命理師曝：節儉過頭恐影響財運健康

春節花蓮旅遊不煩惱！公有停車場免費　市區停車資訊一次看

萬丹紅豆公益馬拉衳賽「送紅包+麵線」　助弱勢家庭過好年

歷史建築變身圖書館！　舊東勢鄉公所辦公廳舍即將完成修復

台南義消玉井中隊捐贈裝備器材　助南消山林滅火效能更周全

台南強震重創古蹟群損失逾2500萬　文化局勘災啟修復計畫

春節連假首日車流增加　潮州警籲用路人遵守交通規則

屏東佳冬深夜出現水泥塊　枋寮警40分鐘清除...維持道路順暢

恐龍換新裝！台中自然科學博物館機械暴龍化身潛水員

因應春節旅遊潮！花蓮縣府借用國有空地　全時段免費停車

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

【切蛋糕神器】烤肉夾也能切出完美比例！

【真嘟假嘟】把「的」換成「嘟」講話會變得很口愛？

【大人的玩法？】球丟完就可以拿玩具　一個一個丟→整桶梭哈

朋友在當婚禮招待...裝陌生人問話！一轉頭傻眼

大掃除斷捨離！9大該丟物　命理師曝：節儉過頭恐影響財運健康

春節花蓮旅遊不煩惱！公有停車場免費　市區停車資訊一次看

萬丹紅豆公益馬拉衳賽「送紅包+麵線」　助弱勢家庭過好年

歷史建築變身圖書館！　舊東勢鄉公所辦公廳舍即將完成修復

台南義消玉井中隊捐贈裝備器材　助南消山林滅火效能更周全

台南強震重創古蹟群損失逾2500萬　文化局勘災啟修復計畫

春節連假首日車流增加　潮州警籲用路人遵守交通規則

屏東佳冬深夜出現水泥塊　枋寮警40分鐘清除...維持道路順暢

恐龍換新裝！台中自然科學博物館機械暴龍化身潛水員

因應春節旅遊潮！花蓮縣府借用國有空地　全時段免費停車

獨／中橫死亡車禍！男搭公車上班　裡冷吊橋前被撞飛5米爆頭亡

拜年送什麼禮盒？　網推「3物」安全牌：大人小孩都喜歡

三環幫6人「2中槍4遭砍」！董座至少中2槍　法醫相驗出動X光車

陸學者：不排除川普打擦邊球　讓民進黨官員走進白宮

春節出國玩注意了！「忘做1事」被限制出境　國稅局示警

自慰都不行！美議員提案「無意懷孕就射精」應判違法　背後意涵曝

罷免團體貼「台灣禁止國民黨」　柳采葳批製造垃圾要檢舉

跟進川普？義外長：WHO疫情間犯錯　太聽從「不讓台灣參與」聲音

根本來不及抵抗！眼鏡男「極短時間」朝左胸猛刺　重創心臟噴血亡

藍營嗆以罷制罷　柯建銘酸吹哨壯膽：建議自動請辭免得被罷免

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

地方熱門新聞

即／高雄小港火警「污染物飄散」　市府示警3地區緊閉門窗

彰化永興海堤傳輕生　男子被拉上岸送醫

桃園景福宮除夕夜拜頭香不用搶　送平安掛飾

桃園客家文化館迎新春　精彩活動熱鬧登場

嘉市府新聞科長八年級生朱惠君接任

台南藍晒圖「蛇來晒趣晒好運」市集登場

南投燈會推限量貓貓蟲咖波聯名紀念幣

張嘉郡爭取1.33億　改善雲林5鄉鎮聯絡幹道

南消局長偕消友會慰勞0121楠西震災出勤消防人員

桃園捷運長庚線啟動　可行性研究上網招標中

台南強震重創古蹟群文化局勘災啟修復計畫

南投燈會規劃原織夢傳說燈區

花蓮年貨大街4大主題區應有盡有　送多重好禮

台中科博館機械暴龍過年換新裝

更多熱門

相關新聞

期貨投資人注意！　春節休市期間調高保證金10%

期貨投資人注意！　春節休市期間調高保證金10%

金管會指出，期貨市場自1月23日至2月2日止休市，時間長達11日，為因應國際金融市場於休市期間可能發生價格波動，期交所於春節休市期間進行保證金調整，包括股價指數類契約、ETF類契約、商品類契約及匯率類契約，調整方式是以1月21日保證金為基礎，調高約10%。

春節連假首日 潮州警籲用路人遵守交通規則

春節連假首日 潮州警籲用路人遵守交通規則

因應新年車潮　花蓮縣府借用國有空地免費停車

因應新年車潮　花蓮縣府借用國有空地免費停車

寒流明天下午殺到！最冷時刻剩8度

寒流明天下午殺到！最冷時刻剩8度

金虎爺在引路！　新北板橋30歲男子買整本幸運刮中百萬獎

金虎爺在引路！　新北板橋30歲男子買整本幸運刮中百萬獎

關鍵字：

春節停車煩惱市區停車資訊收藏公有停車場免費

讀者迴響

熱門新聞

控訴遭公公性侵！夫妻連日墜樓亡

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

5分鐘掃掉「三環幫」堂口！　5煞開車逃逸畫面曝

竹東黑道火併董事長慘死！三環幫背景曝

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」

統一發票11、12月中獎號碼出爐

天道盟軍師被打斷腿　總動員報復「同理會」

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」

即／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

年輕警擊斃通緝犯挨告　YouTuber募款挺執法

曾涉竹東少年命案！「三環幫」劉憲治遭槍殺

免費招待遊泰被賣掉　直播主失聯2個月

遺產稅1600萬！他崩潰求助：繳不出來

快訊／06:01台南楠西5.1地震　最大震度4級

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」

更多

最夯影音

更多

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面