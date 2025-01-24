馬斯克致敬手勢惹納粹聯想　加拿大首見市政府棄用X帳號

▲ 特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

中央社

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在美國總統川普的就職典禮上做出疑似「納粹禮」的致敬手勢後，加拿大北溫哥華區市政府次日以X平台內容與市府的價值觀不同為由，宣布停用X帳號。

1月21日下午5時起，北溫哥華區市政府（District of North Vancouver）關閉X平台的帳號，市政府請市民使用其他的社交平台例如臉書（facebook）、Instagram、YouTube獲取市府的各項公告。

自從馬斯克掌控X後，X平台充斥著錯誤訊息和極右翼極端主義，令不少機構或個人開始選擇退出X。去年11月美國總統大選後，棄用X的用戶大增，掀起所謂「X外逃」（X-odus）的新浪潮。

本月稍早，德國的學術機構、司法機構、工會及企業界紛紛宣布退出X。德國國防部也發聲明表示，「在可預見的未來，部門不再主動在該平台上發文」。

北溫區市政府是加拿大首個政府機構加入「X外逃」的隊伍，引發了其他市政府考慮跟進。

溫哥華市（City of Vancouver）正在研究是否停用其X帳戶。市府表示：「溫市X平台的觀眾有26.9萬人，市府正在研究停用X平台對營運的影響，是否會影響與市民的溝通。」

新西敏市（City of New Westminster）也稱正在評估其社群媒體的使用情況，聲明說：「雖然預計不久的將來可能需要做出改變，但目前還沒有做決定。」

▲ 馬斯克二度擺出與納粹手勢極度相似的手勢。（圖／路透）

2年多前，卑詩省政府宣布停止在X上做廣告，至於未來會不會也棄用X，省財政廳強調「堅決對仇恨和騷擾零容忍」，並說「正不斷審查所有平台的適用性，考慮以最有效的方式向民眾提供訊息。」

儘管一些政府機構尚未決定是否棄用X，但都逐漸開通Bluesky帳戶，評估未來擴大使用該平台的可行性。

Bluesky是由推特（Twitter）前執行長杜錫（Jack Dorsey）創建的平台，這個社群網路平台在川普當選之後明顯受到追捧，去年9月用戶數為900萬，今年1月已達2750萬，如今平均每天新增100萬個用戶。

儘管如此，Bluesky還有很長的路才能趕上競爭對手，因為X的全球用戶數超過5億。