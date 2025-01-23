長腿女員工坐副駕「她卻被迫擠後座」　男友問1句...網友炸鍋

▲一名女子發文抱怨，男友因為女員工腿較長就讓她坐副駕駛座。（示意圖／Photo AC）

文／CTWANT

是故意還是沒邊界感？一名女子在論壇上抱怨，因女員工腿較長，男友讓女員工坐在車子副駕駛座，要求原PO坐後面，過程中男友還問女員工「會不會不舒服」，兩人還聊的很愉快，令原PO氣喊「請問我現在很火大是正常的嗎？」

一名女子近日在Dcard上發文表示，男友和員工去員工旅遊，回程順路載她一起北上，同車的還有一名長腿女員工。因為員工身高較高，男友在員工面前問原PO，「因為她的腿比較長，可不可以委屈一點坐後座？」

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原PO只好無奈答應，開車過程中男友還詢問女員工「會不會不舒服」，兩人還在原PO面前聊的相當起勁，原PO發文氣喊「這台車是mini的尺寸，我現在在後座非常不爽，請問是我的問題嗎？他們現在在大聊天，請問我現在很火大是正常的嗎？」

貼文曝光後，有網友開玩笑表示，「我只想問A女的腿是不是又白又細，如果是了話那你可以先下車了，有點打擾到他們了。」

其他網友也指出，男友的決定很不尋常，完全沒顧慮到女友的心情，「他們兩個都有問題吧…男生應該要先單獨詢問妳這樣才尊重妳，A女也是完全不客氣的就坐副駕」、「不管腿多長，我的副駕只能給女朋友，後座不好坐，那就不要坐」、「一看就有問題啊，哪個女同事沒事會這麼X掰，肯定是搞上了」、「笑死什麼鬼，腿能長到哪裡去」、「好白目的男人，把你當電燈泡嗎」、「不能接受叫女友坐後面然後跟女同事大聊特聊。」

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