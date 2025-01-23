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男友年薪300萬「紅包竟給500元」還提1要求！全場罵翻：丟臉

▲新年拿紅包。（圖／記者林懿捷攝）

▲男友要求她回包。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

包紅包是新年習俗，紅色象徵喜氣與好運，有些情侶也會包紅包給另一半，就有女網友表示，男友出社會9年了，年薪破300萬元，前幾天見面時，男友突然給了她一包紅包，金額是500元，男友還說要回包，因為這是祝福。貼文一出，紅包金額讓許多網友傻眼，「500元也太小氣了吧」。

有網友在Dcard發文，「男友包紅包，該回包多少？」自己目前還是學生，沒有收入，而男友已經出社會9年，年薪超過300萬元。平時兩人相處都是AA制，也不會送禮物，前幾天男友突然給她一個紅包，讓她又驚又喜，「但男友說要回包，代表互相祝福」，而男友包的金額為500元，想知道要回包多少比較合適。

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貼文曝光，網友看到500元狂酸，「500是什麼啦笑死，真的不要硬要欸」、「500也太小氣了吧，不說以為年薪50」、「年薪300萬=月入25萬，跟學生AA還只包500？還要妳回包？」「500是什麼鬼，520至少還比較浪漫」、「年收入300萬才包500，乾脆不要包，還好意思說要回禮」。

也有網友認為，「我家兔子倉鼠一隻過年收到的紅包就600up了」、「包500還不如不要包，我給表妹都至少1200起跳了」、「年薪300萬的人不會包這種數字，我自己都覺得丟臉，包給親戚小孩都1200起跳了」、「上酒店發的小費都比500多」。另外有網友指出，紅包包單數不好看「不管他年薪300是真是假，包500這個數字蠻過份的，至少600或是800這種雙數」、「既然都放百鈔，為何不再多放一張，.湊個600元比較好看」。

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