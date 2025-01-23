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社會 社會焦點 保障人權

翻男友手機驚見吞吐片「第1次留宿就被拍」　正妹崩潰提告

▲桃園市蘇姓男子2020年3月間因缺錢花用，竟以女友自拍裸照要脅繳付1萬元，否則公布裸照讓大家知道，女友憤而報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲高雄女子翻看男友手機，發現竟被偷拍私密影像。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

正妹小莉（化名）和男友阿雄（化名）交往5年，兩人擁有不少甜蜜的回憶，沒想到阿雄偶爾會利用機會，偷拍小莉洗澡、睡覺沒穿衣服的相片，甚至偷錄下兩人愛愛時的私密影片，還上傳雲端留存，某次小莉趁阿雄睡覺時，拿他手機整理5年來在一起時的照片，驚見自己竟被偷拍，氣得報警提告，阿雄坦承犯行，被法官依妨害秘密罪判刑1年8月，得易科罰金。

判決指出，2023年6月23日凌晨4點多，小莉睡不著醒來，拿起男友阿雄的手機，想整理、回憶兩人交往時留下的點點滴滴，小莉打開手機，邊滑照片、影片邊回憶起影中人事物時，突然發現自己於2018年11月18日第一次到阿雄家留宿過夜時，就被阿雄偷拍她穿著內褲睡覺的照片。

小莉愈滑愈心驚，發現阿雄交往這幾年，不但偷拍她洗完澡全裸走出浴室的照片，甚至兩人嘿咻時，也被阿雄偷錄偷拍她幫他「服務」的影片，阿雄還把這些照片、影片上傳到網路雲端硬碟備份留存。

小莉看到這些影像後質問阿雄他為何偷拍還上傳備份，阿雄向小莉道歉，並承諾會全部刪除，但小莉不原諒也不相信阿雄，兩人不但鬧翻分手，小莉還擔心不雅照外流，於是報警提告。

高雄地院審理時，阿雄坦承犯行，法官認為他無視法律對他人隱私權的保護，為滿足個人私慾，用手機竊錄女友非公開活動、身體隱私部位，及攝錄性影像，嚴重侵害女友個人隱私，造成女友難堪、羞憤暨害怕，因此依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位、無故攝錄他人性影像共10罪，判他徒刑1年8月，得易科罰金，全案可上訴。

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