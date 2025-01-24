突破想像！10萬公里外太空傳來「神秘鳥鳴聲」　科學家解密

▲在距離地球近10萬公里的高度，能夠測試到類似鳥鳴的宇宙波。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

科學家近期發現，在一個意想不到的太空區域探測到類似鳥鳴的宇宙波，這些波動被稱為合唱波，並且首次在距地球超過6萬2000英里（近10萬公里）的地方被測量到，此發現為物理學家們提出了新的問題。

根據《美聯社》，合唱波是等離子體波動，這些波動的頻率與人耳聽到的聲音頻率相似。當轉換為音頻信號時，它們發出尖銳的音符，聽起來像是高頻的鳥鳴。這類宇宙波早前曾在太空中被探測到，但此次發現特別值得注意，因為這些波動來自距地球6萬2000英里遠的區域，這個區域此前未曾進行過測量。

愛荷華大學太空物理學家詹恩斯（Allison Jaynes）指出，這項發現引發新的疑問，尤其是關於在這樣的區域中可能存在的物理現象。儘管科學家尚不確定合唱波的具體形成原因，但有研究者認為可能與地球的磁場有關。

合唱波的信號自1960年代以來，便被無線電天線接收過，其中包括在南極的研究站。而美國太空總署（NASA）的范艾倫探測器（Van Allen Probes）也曾在較近的距離測量過來自地球輻射帶的合唱波。

最新的探測則來自於NASA的磁層多尺度衛星，這些衛星自2015年起專門研究地球與太陽的磁場，並且此次發現已經發表於《自然》期刊。

此外，合唱波也在木星和土星等其他行星附近被觀測到，它們能夠產生高能電子，這些電子甚至可能對衛星通信造成干擾。

來自北京航空航天大學的研究作者劉成名（Chengming Liu，音譯）表示，合唱波是太空中最強大且最具影響力的波動之一。

此次發現的合唱波出現在地球磁場被拉伸的區域，這一點令科學家感到驚訝，因為這並非他們所預期的區域。詹恩斯表示，這一發現非常引人注目，並指出未來還需要進一步觀察這類事件的發生。