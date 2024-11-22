大陸與25國全面免簽　擬再免除日本短期入境簽證

▲中日關係。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸今年以來積極與多國簽署互相免簽證協定，目前已與25個國家完成全面免簽。最新消息是，大陸研擬再免除日本人的短期入境簽證。

共同社今（22）日發自北京的報導指出，大陸政府擬於近期恢復對日本人免除短期入境簽證的措施，正在展開最後協調。此消息是由北京的多名旅遊行業相關人士透露。

其實此前即有消息傳出，大陸可能對日本重新開放停留15天的免簽政策，不排除措施即將成事。另據日本新聞網引述大陸國營旅行社消息報導，大陸政府正在考慮恢復短期停留免簽政策，或許將在本月內執行。

大陸曾向日本、新加坡及汶萊提供短期免簽證優惠，但在2020年3月新冠疫情爆發後暫停。北京方面自2023年起陸續向歐洲及東南亞約30個國家提供短期免簽證待遇，但日本未入列。

今日稍早，大陸外交部領事司負責人童學軍在記者會上表示，一年以來，大陸與新加坡、泰國、哈薩克、安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）、喬治亞、索羅門群島等6個國家簽署互免簽證協定，目前已與25個國家實現全面免簽。

童學軍說，大陸還先後對法國、德國等29個國家實行單方面免簽政策。截至目前，大陸與157個國家和地區締結了涵蓋不同護照種類的互免簽證協定。此外，今年以來，大陸與巴西、澳洲等國達成了互發十年多次、五年多次簽證安排，為中東歐等國家人員簽發五年多次簽證等。